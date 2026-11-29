Finisce 0-0 al Granillo tra Reggina e Siracusa, ma il tabellino racconta solo una minima parte di quanto visto in campo nei novanta minuti. Di fronte a una cornice di oltre 5.000 spettatori, gli amaranto hanno offerto una prestazione di spessore, carattere e qualità, confermando di avere tutte le carte in regola per vincere questo campionato. Resta il rammarico per i due punti lasciati per strada, ma resta soprattutto la certezza di una squadra viva, forte e capace di reagire immediatamente alle difficoltà. Lo spettro della sconfitta di Palermo è rimasto in campo nei primi 25 minuti, poi la Reggina ha preso le misure ed è salita in cattedra già nel finale del primo tempo, per dominare letteralmente il secondo quando avrebbe meritato il vantaggio con un gioco e tante occasioni che avrebbero pienamente legittimato la vittoria finale.

Una ripresa dominante: Reggina padrona del campo contro un’ottima squadra

Dopo la sconfitta immeritata di domenica scorsa sul campo dell’Atletico Palermo — una gara in cui la Reggina non aveva brillato né meritato il successo, ma che avrebbe dovuto chiudersi in parità prima della beffa finale dell’1-0 — l’ambiente attendeva una risposta. E la risposta è arrivata forte e chiara, nonostante una lista di infortuni che non si può ignorare. Archiviato un primo tempo complicato ma comunque in crescendo, nella ripresa di oggi la Reggina ha letteralmente dominato la scena. Gli amaranto hanno schiacciato il Siracusa nella propria metà campo, senza mai rischiare nulla e costruendo diverse palle gol nitide e sfiorando il vantaggio in modo clamoroso in almeno due occasioni. Non va dimenticato il valore dell’avversario: il Siracusa è un’ottima squadra, tra le rose meglio attrezzate del girone da retrocessa dalla serie C, che senza la penalizzazione sarebbe oggi quarta in classifica con 26 punti e pienamente in corsa per la promozione diretta.

A questo si aggiunge un dato statistico che vale la pena ricordare: la Reggina non batte il Siracusa in casa da 32 anni (dal lontano 1994) e negli ultimi cinque incroci in Serie D, disputati nelle tre stagioni precedenti, aveva sempre perso. Interrompere questa striscia negativa dominando il secondo tempo è un segnale di crescita evidente, non certo un passo falso.

I fischi del Granillo: una contestazione assurda e senza memoria

A stonare profondamente con quanto espresso dal campo sono stati i mugugni durante la gara e i fischi piovuti da una parte del pubblico al triplice fischio. Una reazione incomprensibile, arrivata proprio mentre i calciatori in campo chiedevano a gran voce il sostegno e l’incoraggiamento degli spalti per provare a scardinare la difesa aretusea nell’ottimo forcing finale. Un pubblico maturo si dovrebbe vedere proprio nei momenti di difficoltà, stringendosi attorno alla propria squadra invece di scaricarle addosso una pressione tossica e gratuita.

Fa particolarmente specie assistere a questo cortocircuito se si guarda appena un anno indietro. Lo scorso anno una parte di questo stesso pubblico applaudiva e faceva addirittura la festa al Granillo quando la squadra perdeva subendo due o tre gol da squadrette improponibili — come dimenticare le imbarazzanti umiliazioni casalinghe contro piccoli centri di provincia, tra cui i tre gol incassati dalla Gelbison Cilento. Oggi, invece, per un pareggio contro il Siracusa arrivato al termine di una partita dominata, in cui la Reggina avrebbe ampiamente meritato la vittoria per quanto fatto vedere sul campo, arrivano addirittura i fischi. Qualcosa, evidentemente, non torna.

Con il tempo sono emersi i reali rapporti che intercorrevano tra una parte della tifoseria e la vecchia proprietà. L’arrivo di Claudio Lotito quest’estate ha cambiato radicalmente le regole del gioco: la nuova società non scende a compromessi, non finanzia nessuno e non compra il consenso dei tifosi. Se questi sono gli effetti collaterali di una gestione sana e indipendente, è bene che Reggio Calabria ne prenda atto. Del resto, non abbiamo alcun dubbio che gli stessi tifosi che oggi fischiano al Granillo saranno i primi a festeggiare, eccitati, la promozione a fine stagione.

Vedere a fine gara questi ragazzi a testa bassa sotto la Curva è assolutamente immeritato dopo un avvio di stagione del genere, e a maggior ragione dopo una prestazione come quella di oggi.

Classifica Serie D: i numeri incoronano gli amaranto

Basta allargare lo sguardo ai numeri per spazzare via ogni forma di allarmismo. Dopo 14 giornate, la Reggina è seconda con 30 punti: 9 vittorie, 3 pareggi e appena 2 sconfitte, entrambe maturate in trasferta e di misura (1-0). Due dei tre pareggi sono arrivati in casa contro Siracusa e Vibonese, ovvero le squadre più forti, titolate e blasonate del torneo.

Gli amaranto continuano a vantare il miglior attacco e la miglior difesa del girone. Con questa media punti e questo ruolino di marcia, la Reggina sarebbe prima in classifica in quasi tutti gli altri gironi della Serie D. Un altro dettaglio fotografa perfettamente la differenza di valori tecnici: oggi la capolista Vibonese ha faticato enormemente per piegare 1-0 in casa il Licata, la stessa formazione che al Granillo, qualche settimana fa, è stata travolta con un netto 5-0.

Il passo della Vibonese e il paragone con la Serie A: perché a novembre non si vince nulla

Se oggi la Reggina guarda tutti dall’alto tranne una squadra, non è perché gli amaranto stiano deludendo, ma perché la Vibonese sta tenendo un ritmo semplicemente fuori scala. I rossoblù hanno raccolto 33 punti in 14 partite, viaggiando a una media di 2,36 punti a gara: in un campionato a 18 squadre (34 giornate totali), questa proiezione supera gli 80 punti finali, un passo da record impossibile da sostenere per un’intera stagione. È fisiologico prevedere che anche la Vibonese attraverserà momenti di flessione, esattamente come accaduto negli ultimi anni, quando i rossoblù arrivavano a Natale al primo o secondo posto per poi crollare nel girone di ritorno.

Ma al di là di ciò che faranno gli avversari, guardare la distanza in classifica a fine novembre non ha alcun senso calcistico. Il girone d’andata non è nemmeno finito, mancano ancora 20 partite e ci sono 60 punti in palio spalmati su sei mesi di calcio giocato. I distacchi si iniziano a pesare quando mancano cinque, sei o sette giornate alla fine.

Se oggi la Reggina fosse prima a +3 sulla Vibonese, nessuno stapperebbe lo spumante; allo stesso modo, essere a -3 oggi non sposta di una virgola gli equilibri. Per capirlo basta guardare cosa sta succedendo in Serie A proprio in queste ore: la Lazio è prima in classifica e l’Inter insegue a -3, eppure nessun tifoso o addetto ai lavori si sognerebbe di dire che la Lazio sia favorita per lo scudetto rispetto ai nerazzurri. Il rapporto di forza tra Vibonese e Reggina è esattamente lo stesso.

Serenità e fiducia: i gol torneranno presto

L’avvio di stagione travolgente, condito da goleade per 4-0, 5-0 e 7-0, ha probabilmente illuso qualcuno che la Reggina potesse passeggiare in questo modo per tutte le 34 giornate. Nel calcio non esiste nulla di simile, non sarebbe nemmeno umano. Ci sono partite sporche, avversari organizzati, infortuni e pomeriggi in cui la palla non vuole entrare. Ma la squadra c’è, il gioco c’è e la superiorità tecnica della rosa amaranto è sotto gli occhi di tutti. Nelle prossime settimane torneranno puntualmente i gol, le vittorie e, molto presto, anche il primo posto in classifica. Senza mai dimenticare l’unica regola che conta davvero in questo sport: non vince chi è davanti a novembre o a dicembre, ma chi taglia il traguardo per primo a maggio. E questa Reggina ha tutto per farcela.