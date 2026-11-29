C’è un esercizio tanto semplice quanto spietato nel giornalismo sportivo: mettere i numeri uno accanto all’altro e lasciare che spazzino via le chiacchiere. Dopo il nostro commento sul pareggio tra Reggina e Siracusa, non sono mancate le reazioni piccate di quella fetta di tifoseria affetta da amnesia selettiva. L’accusa, sempre la stessa, è tanto prevedibile quanto priva di fondamento: “Su StrettoWeb avete cambiato linea editoriale, per tre anni avete contestato la società e oggi la difendete”. Esattamente. Perché con quella società non c’è mai stato nulla di buono, e invece con questa arrivano successi e vittorie. La risposta è talmente elementare da risultare persino imbarazzante per chi pone la domanda: oggi raccontiamo un’altra storia perché nei fatti è un’altra storia. Non è cambiata la nostra coerenza, è cambiata radicalmente la realtà che abbiamo davanti agli occhi.

Quattordicesima giornata a confronto: il verdetto impietoso dei numeri

Per rinfrescare la memoria a chi oggi fischia al Granillo e grida all’ipocrisia, basta scorrere la classifica del Girone I di Serie D dopo le prime 14 giornate negli ultimi quattro anni. I dati non lasciano spazio a interpretazioni:

Stagione 2026-2027 (oggi): Reggina 2ª con 30 punti , a soli -3 dalla vetta (Vibonese 33).

Reggina , a soli (Vibonese 33). Stagione 2025-2026: Reggina 9ª con 18 punti ( -12 punti rispetto a oggi), staccata di -10 dalla vetta (Savoia 28).

Reggina ( rispetto a oggi), staccata di (Savoia 28). Stagione 2024-2025: Reggina 3ª a pari merito con altre due squadre con 26 punti ( -4 punti rispetto a oggi), a -6 dalla vetta (Siracusa 32).

Reggina a pari merito con altre due squadre con ( rispetto a oggi), a (Siracusa 32). Stagione 2023-2024: Reggina 6ª con 20 punti ( -10 punti rispetto a oggi), precipitata a -14 dalla vetta (Trapani 34).

Un anno fa, di questi tempi, la Reggina era nona in classifica con 18 punti, a dieci lunghezze dalla vetta e appena uscita dalla zona playout. Due anni fa aveva 4 punti in meno ed era già a -6 dal Siracusa. Tre anni fa arrancava al sesto posto con 10 punti in meno di oggi e un abisso di 14 punti dal Trapani. In tutte e tre le stagioni precedenti la squadra perdeva partite in modo drammatico e incassava umiliazioni casalinghe che venivano incredibilmente accolte con gli applausi.

Oggi la Reggina ha 30 punti, è seconda a sole tre lunghezze da una Vibonese dal passo irripetibile, vanta miglior attacco e miglior difesa e non ha mai perso al Granillo (a differenza di tutti i tre anni precedenti). Paragonare la situazione attuale al triennio precedente non è spirito critico: è semplicemente negare l’evidenza matematica.

Nel calcio comanda la società: perché questa volta si vince davvero

Ma la differenza più profonda non è nemmeno nei 12 punti in più rispetto a dodici mesi fa. È nella proprietà, perché nel calcio tutto — dai risultati sul campo alla credibilità di un progetto — dipende dalla solidità di chi guida il club. Noi oggi sosteniamo questa Reggina perché sappiamo che vincerà il campionato al primo colpo, e lo sappiamo per ragioni concrete, non per tifo cieco. A differenza del passato, oggi abbiamo la certezza assoluta che nel mercato invernale la squadra verrà rafforzata dove serve, anziché essere indebolita lasciando partire i calciatori migliori come accaduto negli scorsi anni. E abbiamo la certezza altrettanto granitica che la società continuerà a pagare regolarmente gli stipendi fino all’ultimo giorno della stagione, proprio a differenza degli anni precedenti.

La nostra coerenza e la favola di Ballarino

Chi oggi ci accusa di incoerenza farebbe bene a rileggere i nostri archivi. Nei tre anni della gestione Ballarino, in tempi non sospetti — anche quando una parte della piazza si agitava eccitata convinta di poter dominare il torneo — abbiamo sempre scritto con lucidità che con quella proprietà la Reggina non avrebbe mai vinto il campionato. I fatti, puntualmente e tristemente, ci hanno dato ragione per tre anni di fila. Fa quasi tenerezza, mista a sconcerto, osservare oggi l’atteggiamento di chi per un intero triennio si è comportato da perfetto allocco, bevendo ogni favola raccontata dalla vecchia dirigenza e applaudendo sconfitte imbarazzanti. Adesso che a Reggio Calabria è arrivata finalmente una proprietà vera, forte e strutturata, pronta a riportare la Reggina tra i professionisti alla prima occasione utile, quegli stessi tifosi riscoprono improvvisamente il palato fine e si mettono a contestare. Noi restiamo esattamente dove siamo sempre stati: dalla parte della realtà e del bene della Reggina. I conti, come sempre nel calcio, si faranno a maggio. E questa volta, a differenza degli ultimi tre anni, sappiamo già come andrà a finire.