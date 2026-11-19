“Parole, parole, parole”, cantava Mina. Chiacchiere, se fossimo a Carnevale. Se ne fanno ancora tante, quando di mezzo ci finisce Matt Rizzetta. E ormai non è più un caso. Per la terza volta in pochi mesi, il suo nome finisce accostato a una società di calcio. In estate la Reggina, negli ultimi mesi il Napoli (a più riprese) e ora la Juve Stabia. Non c’è una logica, per il proprietario del Campobasso. Non c’è una logica perché non c’è un seguito. Ma intanto il suo nome circola, le notizie scorrono, le interviste si moltiplicano. E lui si fa pubblicità. E i tifosi abboccano. Si innamora facilmente, Matt Rizzetta, che si alza la mattina e sceglie una società a cui farsi affiancare, mediaticamente. Neanche fosse – oggi che siamo in tema di videogiochi, seppur di GTA – la vecchia Master League dei cari vecchi Pes o, ancora meglio, la Modalità Carriera su Fifa.

Negli ultimi giorni è circolata la notizia di un suo presunto interessamento nei confronti della Juve Stabia, oggi in Serie B. La storia è la solita: lui, o suoi rappresentanti, che incontrano la proprietà. Era già successo con la Reggina, è accaduto anche con il Napoli. Lui incontra tutti. E parla. E offre. E si fa pubblicità. I “beninformati” su tutto di Reggio Calabria, oggi nostalgici, in estate parlavano di varie offerte a Ballarino: un milione, un milione e mezzo, due. “Mille!”, direbbe l’ingegner Cane. Fuffa. L’unica vera trattativa di Ballarino era con Lotito e poi è andata a finire così. L’unica cosa certa di Rizzetta, a Reggio Calabria, il gelato da Cesare e i selfie al PalaCalafiore per la Viola, impianto a cui ha avuto accesso grazie all’accredito della Reggina. A Napoli, addirittura, è andata “meglio”. Offertone da due… miliardi. Prendere o lasciare. Con invito (sempre invito eh, anzi auto invito, non sia mai che paghi) in tribuna d’onore al fianco di De Laurentiis, che alla fine lo ha elegantemente perculato.

Alla Juve Stabia, ancora, non è arrivato all’offerta. E’ stato lui stesso a fermarsi. “Si vocifera che il nostro gruppo sia in discussione con diverse realtà, ma la verità è che tra le indiscrezioni e i fatti concreti c’è una distanza considerevole e l’unica realtà è che il nostro impegno, come sempre, è rivolto al presente e al futuro del Campobasso con le stesse ambizioni che abbiamo sempre prefissato” ha dichiarato a Primo Numero. Insomma, ancora una volta, tante chiacchiere e tanta fuffa. Ma intanto il suo nome circola ancora e qualcuno abbocca. E il cortocircuito è evidente: oggi parla di unico obiettivo legato al presente e al futuro del Campobasso, quando più volte in passato non ha nascosto l’idea di accantonare il progetto, in caso di nuova acquisizione nel calcio. Si smentisce da solo.

Qualche giornale stabiese ha addirittura scritto che “Matt Rizzetta spegne, almeno per il momento, l’entusiasmo dei tifosi”. Già, l’entusiasmo, come quello di chi a Reggio Calabria lo chiamava già “Presidente” e si scattava i selfie con lui. Tifosi, ma anche giornali, lì a Castellammare e qui a Reggio Calabria, che idolatrano Rizzetta come facevano con Ballarino e che poi fanno la morale agli altri su Lotito, nonostante i risultati siano sotto gli occhi di tutti.

La verità è che ad entusiasmarsi per personaggi del genere sono veramente in pochi. Chi vuole tutto, ma solo a parole – e soprattutto chi ha avuto come suo stretto consigliere e amico Joe Tacopina (non nominateglielo a Ferrara) – alla fine non combina nulla di buono. D’altronde, a Campobasso lo sanno bene, al netto della propaganda che arriva da Reggio. Gli hanno già fatto capire che non è più ben gradito, attraverso degli striscioni chiari. E a conferma c’è anche un commento sui social – uno dei tanti – che abbiamo voluto evidenziare perché rende l’idea, più di ogni altro: “Sono di Campobasso. Prendetevelo!!!! Promise la serie B quanto arrivò. È il quarto anno che navighiamo a metà classifica in lega pro”. Ah, a tal proposito: nell’ultimo match il Campobasso ne ha prese 4 a Latina e ha ora la seconda peggior difesa del girone B di Serie C, a suon di goleade subite…