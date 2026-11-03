Reggina, buone notizie per Alma: le ultime sull’attaccante dopo l’infortunio di domenica

Per fortuna, è scongiurato il peggio. Non c’è alcun problema grave per Giuliano Alma, l’attaccante della Reggina costretto a uscire dal campo per infortunio dopo un quarto d’ora dal fischio d’inizio della sfida contro il Ragusa, vinta per 5-2. L’ex Siracusa e Barletta, schierato dall’inizio al fianco di Magrassi, con Guida sulla trequarti, si è fatto male alla spalla in seguito a una caduta rovinosa dopo uno scontro di gioco. Immediato l’intervento degli operatori sanitari, ma il calciatore non ha potuto far altro che lasciare il campo, per far spazio a Rotulo, toccandosi la spalla dolorante.

Le notizie di oggi, due giorni dopo l’episodio, sono però positive. Alma si sta allenando da solo in palestra, per evitare contatti, ma solo in via precauzionale. Da domani, o comunque in settimana, dovrebbe rientrare regolarmente ad allenarsi coi compagni. La spalla, che era inizialmente fuoriuscita dopo la caduta, per fortuna è rientrata, non provocando gravi conseguenze. Si tratta sicuramente di un sospiro di sollievo per il giocatore ma anche per Marchionni, che davanti ha gli uomini contati, viste anche le assenze di Reis e Jallow. A tal proposito, al netto del secondo turno di squalifica da scontare per il primo, a causa della vicenda ACR Messina, i due continuano a rimanere out, insieme agli altri calciatori già assenti nelle ultime due partite. Molto probabilmente, in casa dell’Enna, il tecnico potrà affidarsi solo a Magrassi, Guida e Alma.