Reggina, allenamenti a porte aperte prima dell’Enna: l’annuncio del club

La Reggina comunica che “gli allenamenti della prima squadra in programma martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 novembre saranno aperti a tifosi e organi d’informazione. A partire da venerdì 6 novembre, gli allenamenti che precederanno la trasferta contro l’Enna svolgeranno a porte chiuse. Di seguito, il programma delle sedute a porte aperte di questa settimana. Martedì 3 novembre: pomeriggio ore 15:00. Mercoledì 4 novembre: mattina ore 10:30. Giovedì 5 novembre: mattina ore 10:30, pomeriggio ore 15:30″.

Così in una nota il club amaranto annuncia l’apertura del Sant’Agata a tifosi e organi di informazione per le giornate di martedì, mercoledì e giovedì, nella settimana dopo la cinquina al Ragusa e prima della trasferta in casa dell’Enna. Solo a due giorni dalla partita, le porte torneranno a chiudersi, per la preparazione della gara.