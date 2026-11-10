Province, De Luca plaude al Governo: “finalmente si supera la Legge Delrio e si restituisce ai cittadini il diritto di scegliere”

Il leader di Sindaci d’Italia – Sud chiama Nord, Cateno De Luca, accoglie positivamente il cambio di passo del Governo sul superamento della Legge Delrio e sul possibile ritorno all’elezione diretta delle Province. Una proposta che, secondo il sindaco di Taormina, rappresenta una delle battaglie storiche del suo movimento politico. “Accogliamo con favore il cambio di passo del Governo sul superamento della Legge Delrio e il ritorno all’elezione diretta delle Province, un tema da sempre centrale e identitario per il nostro movimento”, dichiara De Luca, sottolineando l’importanza di restituire ai cittadini la possibilità di scegliere direttamente i propri rappresentanti negli enti provinciali.

De Luca: “le Province devono tornare a essere enti vivi”

Il leader di Sud chiama Nord esprime una posizione fortemente critica nei confronti della riforma Delrio, sostenendo la necessità di rilanciare il ruolo delle Province come livello istituzionale intermedio tra Comuni e Regioni. “Finalmente si cancella la norma del Pd che aveva ridotto gli enti territoriali in carrozzoni inutili, con nominati, togliendo la possibilità ai cittadini di scegliere i propri rappresentanti: le province, invece, sono lo strumento intermedio tra Comuni e Regioni. Per noi devono essere ben funzionanti e lasciate alle scelte degli elettori”, afferma De Luca. Secondo il sindaco di Taormina, il ritorno al voto diretto dovrebbe accompagnarsi a una ridefinizione chiara delle funzioni e degli organi provinciali, con l’obiettivo di garantire maggiore rappresentanza democratica ed efficienza amministrativa. “Fare politica seriamente, con i contenuti e la schiena dritta, porta a risultati concreti. Quando affermiamo che ci sono alcune forze politiche che temono le preferenze, ecco, quello delle province, è un esempio concreto”, sostiene De Luca. Il leader di Sud chiama Nord indica quindi il modello istituzionale che ritiene necessario ripristinare: “Questi enti devono tornare a essere enti vivi, con organi scelti direttamente dai cittadini: presidente e consiglio e con un mandato quinquennale basato su regole chiare di rappresentanza e funzioni di area vasta. I territori hanno bisogno di risposte, di efficienza e, soprattutto, rappresentanti scelti dal basso con il voto popolare”.

L’accordo con il centrodestra e le battaglie di Sud chiama Nord

De Luca collega il dibattito sulla riforma delle Province anche all’accordo politico nazionale raggiunto con il centrodestra, rivendicando il ruolo del proprio movimento nel riportare al centro dell’attenzione temi che considera fondamentali per il funzionamento delle istituzioni territoriali. “L’accordo nazionale che abbiamo chiuso con il centrodestra sta dimostrando tutta la sua efficacia, ponendo finalmente al centro dell’agenda politica le battaglie storiche del nostro movimento. Noi ci abbiamo sempre creduto, quando altri giravano la testa. Adesso i fatti ci danno ragione”, conclude De Luca. Per Sud chiama Nord, dunque, il ritorno all’elezione diretta degli organi provinciali rappresenta una priorità politica, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto tra cittadini e istituzioni e restituire alle Province un ruolo più incisivo nella gestione dei territori.