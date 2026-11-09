Province, il Governo prepara la rivoluzione: tornano le elezioni dirette dei presidenti e dei consiglieri | DETTAGLI

Il Governo punta a riportare nelle mani dei cittadini l’elezione dei presidenti delle Province e dei Consigli provinciali, superando il sistema di voto indiretto introdotto dalla legge Delrio del 2014. Dopo anni di discussioni e tentativi di riforma, l’esecutivo ha preparato una nuova proposta che potrebbe arrivare all’esame di una delle prossime riunioni del Consiglio dei ministri. Il progetto prevede il ritorno delle elezioni provinciali a suffragio universale, la ricostituzione delle Giunte e un nuovo meccanismo elettorale che consentirebbe di vincere al primo turno raggiungendo almeno il 40% dei voti validi. La novità è contenuta nella bozza del disegno di legge delega per la revisione del Testo unico degli enti locali (Tuel), composta da 12 articoli. Si tratta, al momento, di una proposta normativa e non di una riforma già entrata in vigore: per modificare l’attuale sistema sarà necessario completare l’iter legislativo.

Elezioni provinciali, i cittadini tornerebbero a scegliere direttamente presidente e Consiglio

Il cuore della riforma è rappresentato dall’articolo 3 della bozza, dedicato alla revisione degli organi provinciali e alla reintroduzione dell’elezione diretta dei presidenti e dei consiglieri delle Province. Attualmente, in base al sistema introdotto dalla legge Delrio del 2014, i cittadini non eleggono direttamente gli amministratori provinciali. A scegliere i presidenti e i componenti dei Consigli sono infatti i sindaci e i consiglieri comunali dei territori interessati, attraverso un meccanismo elettorale di secondo livello. La proposta del Governo punta a superare questo modello, restituendo agli elettori la possibilità di votare direttamente i propri rappresentanti provinciali. La riforma prevederebbe inoltre il ritorno di tre organi istituzionali: presidente della Provincia, Giunta provinciale e Consiglio provinciale, con un mandato di cinque anni.

Nuove regole elettorali: vittoria al primo turno con il 40% e premio di maggioranza del 60%

Una delle principali novità riguarda il sistema elettorale delle Province. Secondo la bozza, l’elezione del presidente e quella del Consiglio provinciale avverrebbero contestualmente, attraverso il voto diretto dei cittadini. Per conquistare la presidenza al primo turno sarebbe sufficiente raggiungere almeno il 40% dei voti validi, evitando così il ballottaggio al raggiungimento della soglia prevista. Alla coalizione vincente sarebbe inoltre riconosciuto un premio di maggioranza pari ad almeno il 60% dei seggi del Consiglio provinciale, con l’obiettivo di garantire una maggioranza in grado di sostenere l’amministrazione. Il meccanismo elettorale sarebbe basato su liste plurinominali di collegio, con garanzie sulla parità di genere e soglie di accesso per l’assegnazione dei seggi. La soglia del 40% richiama anche il modello già proposto dal centrodestra per l’elezione dei sindaci nei Comuni con più di 15mila abitanti. La delega prevede infatti un intervento di armonizzazione delle regole elettorali comunali.

La riforma delle Province dopo la legge Delrio e il referendum del 2016

Il progetto arriva a oltre dieci anni dalla riforma Delrio, che aveva profondamente modificato l’organizzazione delle Province, trasformandole in enti di secondo livello e cancellando l’elezione diretta dei loro organi. Il percorso di revisione istituzionale si era successivamente intrecciato con il progetto di riforma costituzionale bocciato dal referendum del 2016. Da allora, il ruolo delle Province e le loro competenze sono rimasti al centro del confronto politico e amministrativo. La nuova iniziativa del Governo riprende un percorso già avviato nell’agosto 2023, quando una precedente versione della riforma del Testo unico degli enti locali era stata sottoposta a un esame preliminare. Il progetto era poi rimasto fermo per oltre tre anni, prima di tornare nell’agenda dell’esecutivo con una formulazione più ampia. Tra i sostenitori del ritorno all’elezione diretta figura anche la Lega, con il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, che ha più volte sostenuto la necessità di intervenire sull’assetto delle Province.

Più competenze alle Province: la riforma punta a rafforzare gli enti di area vasta

Il disegno di legge non riguarda soltanto le modalità di elezione degli amministratori. L’articolo 4 punta infatti a una ridefinizione delle competenze di Comuni, Province e Città metropolitane, con particolare attenzione alle attività che richiedono una gestione sovracomunale. La proposta prevede di rafforzare il ruolo delle Province nell’amministrazione dei servizi e delle funzioni che interessano più territori comunali, anche attraverso il possibile trasferimento di competenze attualmente attribuite ad altri enti e organismi. L’obiettivo dichiarato è quello di rendere più chiara la distribuzione delle responsabilità amministrative, superando la frammentazione delle competenze tra diversi livelli istituzionali e strutture territoriali. La riforma interviene inoltre sul ruolo dei segretari comunali e provinciali e sulla gestione del personale, puntando a ridefinire i rapporti e le responsabilità tra amministratori politici e dirigenti tecnici.