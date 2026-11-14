“Ponti: Infrastrutture, culture, comunità”, a Messina il Ponte sullo Stretto tra agrumi, cultura e un progetto da colossal | INTERVISTE

Dopo l’inaugurazione di ieri a Reggio Calabria, il convegno nazionale “Ponti: Infrastrutture, culture, comunità” prosegue oggi, sabato 14 novembre, a Messina, per la seconda giornata di un appuntamento che mette idealmente in collegamento le due sponde dello Stretto. Tre giorni di incontri, approfondimenti e riflessioni dedicati al significato del ponte, inteso non soltanto come grande opera infrastrutturale, ma anche come simbolo di dialogo, unione e scambio tra territori, culture e comunità. La manifestazione si concluderà domani, domenica 15 novembre, al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.

Il convegno, promosso dalla FIDAM attraverso le associazioni Amici del Museo di Messina “Franz Riccobono”, Amici del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria e Amici dei Musei Siciliani, si svolge con il patrocinio del Ministero della Cultura. Al centro dell’iniziativa, inevitabilmente, anche la prospettiva del Ponte sullo Stretto di Messina, affrontata attraverso una visione multidisciplinare che intreccia storia, arte, architettura, ingegneria, paesaggio e antropologia. Un’occasione per approfondire il rapporto tra infrastrutture e identità dei territori, esplorando il valore materiale e simbolico dei collegamenti e il loro ruolo nella costruzione di nuove relazioni tra città e popolazioni.

Il programma dell’evento

La prima sessione dell’evento, ospitata oggi presso la Sala Cripta del Museo Regionale “Maria Accascina” di Messina, ha affrontato il tema del ponte attraverso prospettive storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e culturali. L’incontro si è aperto con i saluti istituzionali di:

Italo Scaietta – Presidente della federazione Mondiale degli Amici dei Musei e della Federazione Italiana Amici dei Musei

– Presidente della federazione Mondiale degli Amici dei Musei e della Federazione Italiana Amici dei Musei Federico Basile – Sindaco di Messina

– Sindaco di Messina Guglielmo Labruto – Presidente Amici del Museo di Messina “Franz Riccobono”

– Presidente Amici del Museo di Messina “Franz Riccobono” Bernardo Tortorici di Raffadali – Presidente Amici dei Musei Siciliani

– Presidente Amici dei Musei Siciliani Renato Laganà – Presidente Amici del Museo Nazionale di Reggio Calabria

Successivamente, la parola è andata ai relatori che hanno sviscerato il tema del ponte sotto diverse sfaccettature:

Matteo Fochessati – Curatore Wolfsoniana – Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura – Genova – “Il Ponte sullo Stretto di Armando Brasini tra monumentalismo architettonico e suggestioni scenografiche”.

– Curatore Wolfsoniana – Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura – Genova – “Il Ponte sullo Stretto di Armando Brasini tra monumentalismo architettonico e suggestioni scenografiche”. Anna Vyazemtseva – Assistente Curatore Wolfsoniana – Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura – Genova – “Da Navone a Brasini: il Ponte sullo Stretto di Messina dall’Unità d’Italia alla Ricostruzione” .

– Assistente Curatore Wolfsoniana – Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura – Genova – “Da Navone a Brasini: il Ponte sullo Stretto di Messina dall’Unità d’Italia alla Ricostruzione” . Serena Savelli , Segretaria FIDAM, PhD in architettura del Paesaggio , e Simona Tardi, Segretaria Esecutiva dell’Associazione Aromas Itinerarium Salutis (AIS) — Itinerario Europeo delle Farmacie Storiche e dei Giardini Medicinali – “Agrumi: un ponte fra culture. Hesperides Routes un nuovo itinerario culturale da candidare al Consiglio d’Europa” .

, Segretaria FIDAM, PhD in architettura del Paesaggio , e Simona Tardi, Segretaria Esecutiva dell’Associazione Aromas Itinerarium Salutis (AIS) — Itinerario Europeo delle Farmacie Storiche e dei Giardini Medicinali – “Agrumi: un ponte fra culture. Hesperides Routes un nuovo itinerario culturale da candidare al Consiglio d’Europa” . Franco Panzini – Paesaggista e storico del paesaggio, membro del Comitato Scientifico FIDAM – “I Ponti nel giardino” .

– Paesaggista e storico del paesaggio, membro del Comitato Scientifico FIDAM – “I Ponti nel giardino” . Rosanna Trovato – Presidente Archeoclub d’Italia Sede Area Integrata dello Stretto – “Un ponte culturale nello Stretto” .

– Presidente Archeoclub d’Italia Sede Area Integrata dello Stretto – “Un ponte culturale nello Stretto” . Calogero Brancatelli – Architetto, Consigliere Comunale e Presidente della I Commissione Consiliare “Mobilità e Lavori Pubblici” – “Un ponte di architetti: da Ernesto Basile a Camillo Autore”.

Nel pomeriggio è prevista la visita al Museo Regionale “Maria Accascina”, Complesso Monumentale della Protometropolitana Basilica Cattedrale di Messina.

Fochessati: “il progetto di Brasini fu scenografico, da colossal”

Matteo Fochessati (Curatore Wolfsoniana), ha relazionato sul tema “Il Ponte sullo Stretto di Armando Brasini tra monumentalismo architettonico e suggestioni scenografiche“. L’idea, spiega ai microfoni di StrettoWeb, concepita tra il 1955 e il 1963, rappresentò la maturità artistica e progettistica di Brasini. L’opera si ispirava ai fati della Roma imperiale e barocca.

Più che sulla praticità infrastrutturale, il piano puntava decisamente su una forte impronta scenografica, richiamando le imponenti scenografie cinematografiche realizzate dall’architetto per colossal storici. Sebbene fossero previsti isolotti turistici dotati di hotel e resort, l’aspetto estetico e monumentale prevaleva nettamente sulla funzionalità effettiva del collegamento.

Trovato: “Calabria e Sicilia unite da storia, tradizioni e culto Mariano”

Rosanna Trovato, Presidente Archeoclub d’Italia Sede Area Integrata dello Stretto, ha relazionato sul tema “Un ponte culturale nello Stretto”. Ai microfoni di StrettoWeb, la dottoressa Trovato ha evidenziato il profondo legame culturale che unisce Calabria e Sicilia, fra storia, tradizioni e il culto mariano.

Trovato sottolinea il concetto di un infrastruttura culturale, pensata non solo come collegamento fisico, ma come uno strumento per valorizzare le bellezze paesaggistiche, artistiche e ambientali dello Stretto.

Brancatelli: “Basile e Autore hanno disegnato le due sponde di Messina e Reggio”

Calogero Brancatelli, architetto, Consigliere Comunale e Presidente della I Commissione Consiliare “Mobilità e Lavori Pubblici”, ha relazionato sul tema “Un ponte di architetti: da Ernesto Basile a Camillo Autore”. Ai microfoni di StrettoWeb, Brancatelli ha analizzato l’importante eredità urbanistica lasciata dai celebri progettisti Ernesto Basile e Camillo Autore. Il maestro e il suo allievo hanno lavorato contemporaneamente sulle sponde opposte dello Stretto, definendo l’aspetto moderno di Reggio Calabria e Messina. Attualmente, queste opere pubbliche rappresentano i principali fronti marittimi delle due città, che si affacciano su uno specchio d’acqua considerato una piazza condivisa.

Savelli e Tardi: “agrumi legati al mito delle Esperidi. Li candidiamo al riconoscimento UE”

Serena Savelli, Segretaria FIDAM, PhD in architettura del Paesaggio, e Simona Tardi, Segretaria Esecutiva dell’Associazione Aromas Itinerarium Salutis (AIS) – Itinerario Europeo delle Farmacie Storiche e dei Giardini Medicinali – hanno relazionato sul tema “Agrumi: un ponte fra culture. Hesperides Routes un nuovo itinerario culturale da candidare al Consiglio d’Europa”.

Il progetto Hesperides Routes, un’iniziativa culturale volta a valorizzare la straordinaria tradizione agrumicola di Calabria e Sicilia. Le relatrici hanno spiegato che gli agrumi non rappresentano soltanto una risorsa produttiva, ma fondono mirabilmente bellezza paesaggistica e utilità, richiamando le mitiche origini del giardino delle Esperidi.

Con un ritardo di vent’anni rispetto ad altre colture come la vite e l’olivo, l’iniziativa mira a ottenere il prestigioso riconoscimento del Consiglio d’Europa. Questa certificazione internazionale attesterà elevati standard qualitativi per reti transnazionali dedicate alla cooperazione culturale ed educativa. Infine, il percorso si configura come un fondamentale strumento di sviluppo territoriale, capace di promuovere e tutelare l’immenso patrimonio botanico del Mediterraneo.