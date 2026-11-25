Non soltanto un’infrastruttura per il trasporto di persone e merci, ma anche una possibile occasione di sviluppo per le università, i centri di ricerca e le competenze scientifiche e tecnologiche di Calabria e Sicilia. È la prospettiva delineata nell’ultimo capitolo tematico dello studio realizzato da TEHA Group sulle ricadute socioeconomiche del Ponte sullo Stretto di Messina, presentato al CNEL di Roma da Valerio De Molli, CEO e Managing Partner di TEHA Group e The European House – Ambrosetti. L’analisi approfondisce la possibilità che la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione della grande infrastruttura favoriscano nuove sinergie con il sistema della conoscenza dei territori dello Stretto. Il riferimento internazionale utilizzato è il Golden Gate Bridge di San Francisco, la cui realizzazione ha accompagnato una significativa fase di sviluppo del dipartimento di ingegneria dell’Università della California a Berkeley.

Il Golden Gate Bridge e la crescita dell’Università di Berkeley

Il moderno College of Engineering dell’Università di Berkeley è nato nel 1931, appena due anni prima dell’apertura, nel 1933, del cantiere per la costruzione del Golden Gate Bridge. Secondo la ricostruzione riportata nello studio TEHA, la progettazione dell’infrastruttura ha coinvolto diverse personalità direttamente legate all’ateneo. Tra queste Charles Derleth Jr., preside del College of Engineering e componente del Board of Consulting Engineers, e Andrew C. Lawson, geologo di Berkeley impegnato nel progetto come consulente geologico. Anche Irving F. Morrow, architetto consulente, era laureato a Berkeley, così come George H. Harlan, avvocato del distretto e tra i promotori iniziali della realizzazione del ponte. Il coinvolgimento di queste professionalità evidenzia il rapporto sviluppatosi tra il mondo universitario e la progettazione di una delle infrastrutture più riconoscibili a livello internazionale.

La costruzione del Golden Gate Bridge, secondo quanto illustrato da TEHA, ha rappresentato un moltiplicatore della reputazione tecnico-professionale di Berkeley, soprattutto nei settori delle strutture, dei materiali e della geologia applicata e, successivamente, in quello della pianificazione dei trasporti. L’esperienza acquisita ha accompagnato una fase di crescita e specializzazione dell’offerta formativa dell’università. Nel 1936 i programmi del College of Engineering hanno ottenuto l’accreditamento ECPD, mentre il dipartimento di ingegneria civile ha progressivamente ampliato la propria attività didattica, passando da una formazione generalista, incentrata su rilievi, cartografia, proprietà dei materiali, progettazione strutturale e sistemi idrici e fognari, a circa cinquanta corsi di livello universitario avanzato e a una più ampia offerta di insegnamenti post-laurea.

Nuovi corsi, più studenti e competenze specialistiche

Tra gli ambiti di specializzazione sviluppati dall’Università di Berkeley, la presentazione cita le costruzioni, l’idraulica, l’ingegneria sanitaria, la meccanica dei terreni, l’ingegneria e la meccanica strutturale e la fotogrammetria. Parallelamente all’ampliamento dell’offerta formativa, il dipartimento ha registrato una significativa crescita del numero degli studenti. Nel 1930 gli iscritti a ingegneria civile erano circa 250, diventati 400 nel 1940 e 500 nel 1957, prima del trasferimento della parte iniziale del percorso di studi al programma generale di ingegneria. Nel medesimo percorso di sviluppo, il corpo docente del dipartimento ha raggiunto, nel 1965, circa quaranta professori e dieci docenti incaricati. Il caso viene utilizzato da TEHA per illustrare come il coinvolgimento universitario nella realizzazione di grandi opere possa accompagnare processi di specializzazione didattica, crescita delle competenze e consolidamento della reputazione scientifica.

Le opportunità per le università di Reggio Calabria e Messina

Applicando questa prospettiva all’area dello Stretto, lo studio individua la possibilità di attivare collaborazioni tra il sistema infrastrutturale del Ponte e le università e i centri di ricerca locali. Il territorio delle due sponde dispone, secondo i dati riportati nella presentazione, di due atenei statali, complessivamente articolati in 17 dipartimenti e frequentati da circa 31 mila studenti. La progettazione e la costruzione del Ponte potrebbero rappresentare occasioni di collaborazione scientifica nei settori dell’ingegneria, della geofisica, della scienza dei materiali, dell’oceanografia e della tutela ambientale. Secondo TEHA, le grandi infrastrutture possono infatti svolgere una funzione di stimolo alla formazione di nuovi ecosistemi della ricerca e dell’innovazione, attraverso l’incontro tra le competenze universitarie e le esigenze tecniche e operative legate alla realizzazione delle opere.

Il Ponte come laboratorio permanente per sensori, intelligenza artificiale e manutenzione predittiva

Le opportunità scientifiche non sarebbero circoscritte alla fase dei cantieri. Secondo l’analisi, durante la fase di esercizio le grandi infrastrutture possono diventare laboratori permanenti per la sperimentazione di tecnologie avanzate, con particolare riferimento ai sistemi di monitoraggio, alla sensoristica, all’intelligenza artificiale e alla manutenzione predittiva. La necessità di controllare e gestire nel tempo un’opera complessa potrebbe quindi rappresentare un ambito di applicazione delle competenze scientifiche e tecnologiche sviluppate dai centri di ricerca. TEHA individua quattro principali aree disciplinari di interesse: ingegneria strutturale e dei materiali; sistemi di monitoraggio, sensoristica e intelligenza artificiale; geofisica, geologia e geotecnica; scienze marine, ecologia e biodiversità. Si tratta di settori che potrebbero offrire occasioni di collaborazione tra università, ricercatori e sistema produttivo durante le differenti fasi del ciclo di vita dell’infrastruttura.

La circolazione delle competenze e lo sviluppo di nuovi poli tecnologici

Nel medio e lungo periodo, il collegamento stabile tra Calabria e Sicilia potrebbe favorire anche la circolazione dei ricercatori, delle professionalità specialistiche, delle competenze e degli investimenti. Secondo TEHA, una maggiore integrazione tra territori può contribuire al rafforzamento delle collaborazioni scientifiche e allo sviluppo di cluster tecnologici e industriali, ossia sistemi territoriali caratterizzati dalla presenza e dall’interazione di università, centri di ricerca e imprese operanti in ambiti affini. La prospettiva delineata dallo studio attribuisce quindi al Ponte una possibile funzione di stimolo per il sistema della conoscenza, distinta dalle ricadute occupazionali dei cantieri e dalle attività direttamente associate alla manutenzione dell’opera. La presentazione non indica però accordi universitari specifici già sottoscritti, nuovi corsi di laurea programmati, finanziamenti destinati alla ricerca o previsioni numeriche sull’aumento degli studenti. L’esempio di Berkeley rappresenta un riferimento storico per illustrare le potenzialità di un rapporto strutturato tra grandi infrastrutture e ricerca scientifica, non una previsione di risultati automaticamente replicabili nelle università dello Stretto.