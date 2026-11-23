“E’ un ponte. Non è un ponte leghista o sovranista, è un ponte come ce ne sono tanti nel mondo. Ci passano treni, auto, moto, camper. Io avevo dubbi e tepori iniziali, in passato, ma si può sempre cambiare idea. Mi piacerebbe che l’evento di oggi possa far nascere una sorta di spoliticizzazione sull’opera. Uno dei primi studi sull’opera fu di un lombardo, nel 1866, tra l’altro. Tornando al cantiere, siamo alle battute finali e ribadisco che c’è l’intera copertura economica. Il progetto, visto dall’estero, è fondamentale. Quando io ricevo americani, francesi, cinesi e giapponesi, non mi chiedono se lo facciamo, ma quando partono i lavori. E mi dicono: ‘invitatemi’ e io mi tocco, perché ormai sono passati questi anni, ma io ci credo”. Così il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini nel corso dell’evento “Il Ponte sul futuro: connettere territori, creare valore”, promosso da The European House – Ambrosetti (TEHA) e riguardante un rivoluzionario studio sul Ponte sullo Stretto.

“Quando io parlavo di certi numeri, mi davano del mitomane, poi però leggo questi dello studio Ambrosetti e devo dire che sono impressionanti. Stasera noi abbiamo circa 50 miliardi di euro di cantieri aperti in Sicilia e Calabria, a dimostrazione che si possono fare due cose insieme. Non è che se uno fa le Olimpiadi non può sistemare le palestre nelle scuole. Per questo il ‘prima di’, negli anni, non ha portato poi a fare né l’uno e né l’altro. La politica finora ha fatto il massimo che poteva: ha rivisto e aggiornato norme e progetto, ha le imprese pronte, ha parlato con l’Europa. Ora devono essere gli organismi tecnici a dire: ‘si parte'”. aggiunge Salvini.