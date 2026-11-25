Un’area metropolitana integrata da oltre 1,1 milioni di abitanti, con un sistema ferroviario continuo, due università, strutture sanitarie complementari e un aeroporto al servizio di un bacino territoriale più ampio. È lo scenario delineato da TEHA Group nel capitolo dedicato all’integrazione urbana dell’area dello Stretto, contenuto nello studio sulle ricadute socioeconomiche del Ponte sullo Stretto di Messina, presentato al CNEL di Roma da Valerio De Molli, CEO e Managing Partner di TEHA Group e The European House – Ambrosetti. L’attraversamento stabile e le infrastrutture ferroviarie connesse potrebbero modificare profondamente le relazioni tra Reggio Calabria e Messina, trasformando la vicinanza geografica delle due città in una maggiore integrazione funzionale, economica e sociale. Il bacino interessato comprende circa 400 mila residenti nei due capoluoghi e oltre 1,1 milioni di persone considerando i rispettivi territori metropolitani, pari al 13% della popolazione complessiva di Calabria e Sicilia.

Reggio Calabria e Messina, la settima area metropolitana italiana per popolazione

Secondo le elaborazioni di TEHA sui dati Istat, aggregando statisticamente le popolazioni delle due Città Metropolitane, l’area dello Stretto raggiungerebbe 1 milione e 105 mila abitanti, collocandosi al settimo posto nazionale dopo Roma, Milano, Napoli, Torino, Bari e Palermo, davanti a Catania, Bologna, Firenze, Venezia e Genova. Attualmente, considerate separatamente, Messina e Reggio Calabria occupano rispettivamente la dodicesima e la tredicesima posizione. Si tratta di un confronto dimensionale ipotetico, che non presuppone necessariamente una fusione amministrativa delle due Città Metropolitane. Anche sotto il profilo imprenditoriale, l’aggregazione dei due capoluoghi produrrebbe una dimensione significativa: con circa 26.700 imprese complessive, l’ambito urbano Reggio Calabria-Messina si collocherebbe al tredicesimo posto tra i Comuni italiani per numero di aziende, davanti a Brescia e Catania, mentre singolarmente Messina occupa la ventiquattresima posizione e Reggio Calabria la trentanovesima.

La metropolitana dello Stretto e le tre nuove stazioni ferroviarie di Messina

Il principale elemento di integrazione individuato dallo studio è rappresentato dal collegamento ferroviario metropolitano tra Calabria e Sicilia, che consentirebbe di sviluppare un sistema stabile e continuo tra le due sponde attraverso l’integrazione delle reti esistenti, di quelle previste dall’Accordo di Programma e del nuovo attraversamento. Sul versante siciliano sono previste tre nuove fermate ferroviarie sotterranee, Papardo, Annunziata ed Europa, alle quali si aggiungerebbe il potenziamento dei nodi ferroviari di Reggio Calabria e Messina. Il sistema si inserisce in un progetto che comprende 20,2 chilometri di nuovi collegamenti ferroviari, per il 92% in galleria, e 20,3 chilometri di nuove infrastrutture stradali, per il 56% in galleria. Secondo TEHA, l’integrazione delle reti consentirebbe di migliorare l’accessibilità e la frequenza dei collegamenti, rendendo più agevoli gli spostamenti quotidiani per motivi di lavoro, studio e accesso ai servizi.

Da due ore a 15 minuti in treno, 35 minuti in auto tra Reggio Calabria e Messina

Tra i dati maggiormente significativi dello studio figurano quelli relativi alla riduzione dei tempi di percorrenza. Per raggiungere in treno Messina Centrale partendo dalla stazione di Villa San Giovanni, il tempo considerato nello scenario attuale è pari a 120 minuti. Con il completamento del Ponte e dei collegamenti ferroviari, la durata del viaggio scenderebbe a 15 minuti, con una riduzione dell’88%. Per gli automobilisti, invece, il percorso tra il centro di Reggio Calabria e il centro di Messina passerebbe dagli attuali 89 minuti a circa 35 minuti, con un abbattimento del 61%. Complessivamente, secondo le elaborazioni di TEHA, i passeggeri potrebbero risparmiare ogni anno 6,2 milioni di ore grazie alla riduzione dei tempi di viaggio. A questo risparmio temporale lo studio attribuisce un valore economico equivalente a 85,7 milioni di euro annui, calcolato sulla base dei dati progettuali e delle linee guida ministeriali per l’analisi costi-benefici.

Quasi 4,6 milioni di passeggeri locali all’anno: oltre la metà viaggerebbe in treno

La maggiore accessibilità tra le due sponde determinerebbe, secondo le previsioni, anche una crescita della domanda di mobilità locale. Lo studio stima un passaggio dagli attuali 3,07 milioni di passeggeri annui a 4,53 milioni al completamento dell’opera, con un incremento complessivo del 47,6%. Dei circa 1,46 milioni di spostamenti aggiuntivi, 300 mila sarebbero riconducibili alla crescita tendenziale della domanda, mentre 1,16 milioni rappresenterebbero l’effetto specificamente attribuito alla realizzazione del Ponte. Cambierebbe sensibilmente anche la distribuzione delle modalità di trasporto: nello scenario attuale il 77,9% dei passeggeri locali si sposta via mare e il 22,1% attraverso la modalità automobilistica. Nello scenario con il Ponte, invece, il 54,5% dei passeggeri utilizzerebbe il treno, il 40,8% l’automobile e il restante 4,7% gli autobus. Il trasporto ferroviario diventerebbe dunque la principale modalità di collegamento locale tra le due sponde secondo le ipotesi di traffico utilizzate dallo studio.

L’aeroporto di Reggio Calabria diventerebbe più accessibile per i messinesi

Un ulteriore capitolo dell’analisi riguarda le prospettive dell’aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria, che nel 2025, secondo i dati riportati nelle slide, ha registrato circa un milione di passeggeri, con una crescita del 57% rispetto all’anno precedente. TEHA confronta il tempo necessario per raggiungere con i mezzi pubblici l’aeroporto di riferimento partendo dal centro di Messina nello scenario attuale e in quello futuro. Nel primo caso, considerando Fontanarossa a Catania, il tempo stimato è di 166 minuti, con una possibile variazione di circa 30 minuti legata all’attesa degli autobus e al traffico. Con il Ponte e i collegamenti ferroviari, raggiungere il Tito Minniti richiederebbe invece circa 60 minuti, con una variabilità di circa 15 minuti legata all’attesa del treno. La riduzione stimata è del 64%. Secondo TEHA, questa maggiore centralità dello scalo reggino potrebbe rappresentare uno stimolo alla crescita dell’offerta aeroportuale e del numero di collegamenti disponibili.

Università, ospedali e protezione civile: le prospettive dei servizi integrati

Le due sponde dispongono complessivamente di due università statali, 17 dipartimenti e circa 31 mila studenti iscritti, un numero paragonato nello studio a quello dell’Università di Roma Tor Vergata. Sul piano sanitario, TEHA individua due principali strutture ospedaliere per un totale di circa 1.100 posti letto, una dotazione superiore del 9,5% a quella del Policlinico di Milano, oltre a tre ulteriori presidi citati nella presentazione. La continuità dei collegamenti potrebbe consentire una riduzione di circa il 60% dei tempi di trasferimento di feriti e malati, favorire il coordinamento tra i centri di cura, limitare eventuali sovraccarichi ospedalieri e migliorare il trasporto di farmaci, attrezzature e personale sanitario attraverso un collegamento disponibile nell’arco delle 24 ore. Benefici analoghi vengono individuati per la protezione civile, attraverso una maggiore rapidità nell’afflusso delle risorse nelle aree colpite da calamità, nelle operazioni di evacuazione e nel trasferimento dei mezzi e del personale di soccorso. L’integrazione territoriale, nella prospettiva dello studio, riguarderebbe quindi non soltanto la mobilità, ma anche l’organizzazione dei servizi essenziali e la capacità di risposta alle emergenze.