“I numeri certificati oggi a Roma dal prestigioso studio di The European House – Ambrosetti non lasciano più spazio a polemiche ideologiche o a chi, per anni, ha scelto il partito del ‘no a tutto’: il Ponte sullo Stretto non è solo un’infrastruttura storica, ma il più grande volano di crescita economica, occupazionale e sociale per il Mezzogiorno e per l’intero Paese”. Lo afferma il Senatore della Lega Tilde Minasi, commentando i risultati emersi dal convegno “Il Ponte sul futuro: connettere territori, creare valore” svoltosi oggi al CNEL.

“Parliamo di cifre straordinarie e incontestabili – prosegue la parlamentare reggina –: oltre 37 miliardi di euro di giro d’affari nella sola fase di costruzione, 146 miliardi di PIL aggiuntivo complessivo tra cantiere e primi trent’anni di esercizio, con un effetto moltiplicatore di quasi nove euro per ogni euro investito, e una stima di 853mila occupati. Per la nostra terra significa finalmente riscatto, lavoro vero e futuro per i giovani”.

Minasi si sofferma poi sulle ricadute dirette per l’area dello Stretto e per il sistema produttivo calabrese: “Lo studio conferma una visione in cui credo e per la quale mi batto da sempre: la nascita della vera Metropolitana dello Stretto, un’area urbana integrata da 1,1 milioni di abitanti tra Reggio Calabria e Messina, capace di trasformare gli spostamenti quotidiani legati a lavoro, università, sanità e servizi. A questo si aggiunge la svolta sul turismo, con una previsione di 840mila visitatori in più ogni anno e centinaia di milioni di spesa interamente a beneficio di Calabria e Sicilia orientale, senza dimenticare la rivoluzione logistica”.

“Con il taglio del 38% dei costi di trasporto delle merci e il potenziamento dei collegamenti ferroviari e dell’Alta Velocità – evidenzia Minasi –, il polo portuale di Gioia Tauro e Augusta potrà finalmente competere alla pari con i grandi scali del Nord Europa, intercettando i traffici dal Canale di Suez e generando nuova ricchezza e migliaia di posti di lavoro stabili. E ai falsi ambientalisti rispondo con un altro dato certificato oggi: spostando il traffico merci su rotaia e riducendo i traghettamenti brevi, il Ponte consentirà di abbattere circa 200mila tonnellate di CO₂ ogni anno”.

Il senatore reggino sottolinea inoltre il valore del messaggio arrivato oggi da Bruxelles: “Dall’Unione Europea è giunta una conferma netta e inequivocabile: il Ponte sullo Stretto non è una semplice opera italiana, ma un’infrastruttura strategica europea, cardine della rete TEN-T, che l’Europa sostiene e appoggia con convinzione. È la risposta definitiva a chi provava a dipingerlo come un capriccio locale”.

“Sottoscrivo in pieno l’appello lanciato oggi dal nostro vicepremier e ministro Matteo Salvini a spoliticizzare definitivamente quest’opera – aggiunge l’esponente della Lega –. Come ha ricordato Salvini, non è un ponte leghista o sovranista, ma un’opera al servizio di sessanta milioni di italiani, sulla quale la copertura economica è interamente garantita e la politica ha fatto fino in fondo la propria parte. Rivendico con orgoglio il mio storico sostegno a questo progetto, portato avanti con coerenza ben prima che diventasse realtà, e la straordinaria determinazione della Lega e del ministro Salvini, che in questi anni hanno trasformato un sogno atteso da decenni in un percorso concreto”.

“Le parole dell’amministratore delegato di Stretto di Messina, Pietro Ciucci, ci consegnano una tabella di marcia chiara e ormai alle battute finali – conclude Tilde Minasi –: con la delibera del CIPESS attesa a stretto giro e il successivo passaggio finale alla Corte dei Conti, l’obiettivo di entrare nella fase realizzativa all’inizio del 2027 è a portata di mano. La Calabria, Reggio e l’intero Sud non possono più aspettare: ora lasciamo parlare i fatti e i cantieri”.