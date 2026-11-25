Ridurre gli svantaggi economici dell’insularità, ampliare i mercati raggiungibili dalle imprese siciliane e migliorare la competitività dell’intero sistema produttivo nazionale. Sono le principali prospettive individuate da TEHA Group nel capitolo dedicato alle ricadute economiche del Ponte sullo Stretto di Messina sul tessuto imprenditoriale locale e nazionale. Lo studio, presentato presso la sede del CNEL a Roma da Valerio De Molli, CEO e Managing Partner di TEHA Group e The European House – Ambrosetti, quantifica in 3,6 miliardi di euro all’anno il potenziale incremento del PIL italiano associato alla maggiore competitività delle imprese durante la fase di operatività dell’infrastruttura. Di questi, circa 1,6 miliardi ricadrebbero in Calabria e Sicilia. Nell’arco dei primi trent’anni di esercizio, il valore economico complessivo raggiungerebbe 108 miliardi di euro, distribuiti tra i 48 miliardi destinati alle due regioni dello Stretto e i 60 miliardi riguardanti il resto del Paese.

Quanto costa alla Sicilia la condizione di insularità

Il punto di partenza dell’analisi è rappresentato dalla quantificazione degli svantaggi economici associati alla condizione insulare. Secondo le elaborazioni di TEHA, riferite al 2024, l’insularità determina per la Sicilia una perdita potenziale di prodotto interno lordo pari a 1.631 euro per abitante. Complessivamente, il mancato sviluppo economico regionale ammonterebbe a 7,8 miliardi di euro. A fronte di un PIL siciliano di 111,7 miliardi, il valore potenziale in assenza degli svantaggi legati all’insularità raggiungerebbe infatti 119,5 miliardi, con una differenza del 7%. TEHA sottolinea come questi risultati siano in linea con le evidenze della strategia dell’Unione europea per le isole richiamata nella presentazione e risultino superiori alle precedenti valutazioni regionali basate su dati storici fino al 2018. Le stime rappresentano un confronto con uno scenario economico ipotetico e non una perdita direttamente contabilizzata nei bilanci pubblici.

Gli effetti dell’insularità riguarderebbero anche il mercato del lavoro. Il modello individua una differenza di 4,8 punti percentuali tra il tasso di occupazione effettivo e quello potenziale della Sicilia, corrispondente a circa 146 mila occupati in meno. Nel 2024 gli occupati siciliani considerati dall’analisi erano 1 milione e 430 mila, mentre nello scenario privo degli svantaggi dell’insularità potrebbero raggiungere 1 milione e 576 mila, con una crescita potenziale del 10,3%. Il quadro delineato dallo studio evidenzia quindi come la difficoltà di accesso ai mercati non abbia conseguenze esclusivamente sui costi sostenuti dalle imprese, ma possa condizionare anche la capacità del territorio di sviluppare attività economiche e generare occupazione. Non tutto questo divario verrebbe comunque recuperato attraverso il Ponte: TEHA stima un recupero equivalente a circa il 20% del costo economico dell’insularità attraverso i benefici produttivi dell’opera.

Trasporto merci, la Sicilia al 223° posto su 231 regioni europee

Una delle maggiori criticità individuate riguarda il costo del trasporto delle merci. Secondo il confronto effettuato da TEHA sui dati della Commissione europea e del Joint Research Centre, nel 2024 la Sicilia si collocava al 223° posto su 231 regioni dell’Unione europea per costo dei trasporti. Il costo medio ponderato considerato dal modello ammonta a 2.329 euro per la Sicilia, contro una media italiana di 1.454 euro e una media europea di 1.082 euro. Le imprese siciliane si confrontano quindi con costi superiori del 60% rispetto alla media delle regioni italiane e del 115% rispetto alla media europea. In termini assoluti, il differenziale raggiunge 875 euro rispetto all’Italia e 1.247 euro rispetto all’Unione europea. La condizione insulare rappresenta un elemento ricorrente tra i territori maggiormente penalizzati: otto delle dieci regioni europee con i costi di trasporto più elevati sono infatti isole.

Il mercato europeo raggiungibile dalle imprese siciliane

Per comprendere le conseguenze di questi maggiori costi sulla competitività delle aziende, TEHA propone un esempio basato sulla dimensione del mercato europeo raggiungibile sostenendo una spesa di trasporto inferiore a 2 mila euro. Per una regione europea media, questa soglia consentirebbe di raggiungere territori che rappresentano complessivamente 8.704 miliardi di euro di PIL, equivalenti al 48% dell’economia dell’Unione europea. Per una regione italiana media, il mercato potenzialmente accessibile ammonterebbe a 7.354 miliardi, pari al 41% del totale. Nel caso della Sicilia, invece, la stessa soglia economica consentirebbe di raggiungere un mercato di appena 983 miliardi di euro, corrispondente al 5% del PIL europeo. Il confronto evidenzia quanto il costo dei collegamenti possa incidere sulla possibilità delle imprese isolane di accedere ai mercati nazionali e internazionali.

Nonostante queste limitazioni, lo studio evidenzia la crescita delle esportazioni manifatturiere siciliane. Nel 2025, l’export regionale complessivo ha raggiunto 12 miliardi di euro, di cui 6 miliardi riconducibili al comparto del coke e dei prodotti petroliferi e altri 6 miliardi ai restanti comparti manifatturieri. Quest’ultima componente ha raggiunto il proprio record storico, passando dai 3,3 miliardi del 2016 ai 6 miliardi del 2025. Secondo il quadro proposto da TEHA, il tessuto produttivo siciliano dispone quindi di una capacità di esportazione che potrebbe trovare ulteriori opportunità di crescita attraverso una riduzione dei costi logistici e un ampliamento dei mercati economicamente accessibili.

Ponte sullo Stretto, il costo di attraversamento delle merci diminuirebbe del 38%

Le elaborazioni basate sul Piano Economico Finanziario del 25 luglio 2025 e sui dati progettuali della società Stretto di Messina individuano una riduzione media del 38% del costo fisso di attraversamento dello Stretto per il trasporto delle merci. La diminuzione deriverebbe principalmente da due elementi: il costo previsto dei pedaggi e la riduzione dei tempi necessari per attraversare lo Stretto. Nel primo caso, per gli autocarri viene stimata una riduzione media del 20% dei costi di trasporto legati alle tariffe di attraversamento, mentre per i treni merci si prospetta una significativa diminuzione del costo medio. Nel secondo caso, l’abbattimento dei tempi di percorrenza determinerebbe una riduzione dell’89% dei costi associati al tempo di attraversamento, misurati attraverso le ore di lavoro impiegate. La combinazione delle due componenti produce il risparmio medio stimato del 38%, riferito alla sola fase di attraversamento e non all’intero percorso logistico delle merci.

La Calabria sarebbe la regione italiana maggiormente avvantaggiata

La riduzione dei costi di attraversamento produrrebbe benefici anche lungo le rotte commerciali che collegano la Sicilia alle altre regioni italiane ed europee. Per i collegamenti nazionali, il costo medio di trasporto delle merci da e verso l’isola passerebbe da 1.664 a 1.600 euro, con una diminuzione del 3,9%, senza considerare ulteriori vantaggi derivanti dall’intermodalità. L’effetto maggiore riguarderebbe la Calabria, dove il costo complessivo dei collegamenti commerciali con la Sicilia diminuirebbe del 13%. Seguono Basilicata (-7,2%), Puglia (-6,5%), Campania (-6,3%), Molise (-5,3%), Lazio (-4,6%) e Abruzzo (-4,5%). Per la Sardegna la riduzione stimata è del 4,2%, per l’Umbria del 4,1%, per le Marche del 3,9% e per la Toscana del 3,5%. Il beneficio percentuale tende a diminuire all’aumentare della distanza dalla Sicilia, poiché il risparmio fisso ottenuto nell’attraversamento incide proporzionalmente meno sul costo totale di un viaggio più lungo.

La stessa dinamica interessa le relazioni commerciali internazionali. Secondo TEHA, il costo medio europeo di trasporto delle merci da e verso la Sicilia diminuirebbe da 3.724 a 3.660 euro, con un risparmio dell’1,7%. Per l’Europa centrale e meridionale la riduzione raggiungerebbe il 2,2%, mentre sarebbe pari all’1,6% per l’Europa occidentale e all’1,4% per quella settentrionale. Lo studio evidenzia dunque come il collegamento stabile possa produrre effetti lungo l’intera catena logistica, con ricadute maggiormente concentrate sui territori geograficamente più vicini allo Stretto.

Il modello econometrico: analizzati 1,2 milioni di dati

Per quantificare gli effetti economici della riduzione dei costi logistici, TEHA ha analizzato un database di 1,2 milioni di dati statistici relativi ai costi medi di trasporto tra le regioni europee. I valori sono stati ponderati attribuendo un peso del 70% ai collegamenti verso regioni dello stesso Paese e del 30% a quelli internazionali. È stato quindi sviluppato un modello econometrico a due stadi, denominato Two-Stage Least Squares (2SLS), finalizzato ad analizzare prima la relazione tra dotazione infrastrutturale e costi di trasporto e successivamente quella tra costi di trasporto e crescita economica. Il modello considera anche variabili di controllo riguardanti gli investimenti in ricerca e sviluppo, il numero delle imprese, l’età media della popolazione, i livelli di istruzione e la criminalità. Secondo i risultati illustrati, una riduzione dell’1% dei costi di trasporto delle merci sarebbe associata a un incremento dello 0,5% del PIL locale. È sulla base di questa relazione e delle ipotesi di progetto che vengono elaborati gli scenari economici futuri.

Oltre 427 mila unità di lavoro nell’arco dei primi trent’anni

Accanto alle ricadute sul PIL, TEHA stima un impatto occupazionale medio annuo pari a 14.250 unità di lavoro equivalenti a tempo pieno, di cui 6.450 in Calabria e Sicilia e 7.800 nel resto d’Italia. Nell’arco dei primi trent’anni di operatività del Ponte, l’impatto cumulato raggiungerebbe 193.500 unità di lavoro nelle due regioni dello Stretto e 234 mila nel resto del Paese, per un totale di 427.500 unità, arrotondate a 428 mila nella sintesi dello studio. Non si tratta di altrettanti posti di lavoro contemporanei o necessariamente permanenti, ma della somma degli effetti occupazionali annuali stimati dal modello. La prospettiva delineata dall’analisi è quella di benefici economici che proseguirebbero anche dopo la conclusione dei cantieri, grazie alla maggiore competitività delle imprese e alla riduzione degli ostacoli logistici che oggi condizionano soprattutto il sistema produttivo siciliano.