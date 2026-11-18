Il Ponte sullo Stretto alimenta un dibattito importante a Messina, anche all’interno della maggioranza che sostiene il sindaco Federico Basile. A prendere posizione è il consigliere comunale Francesco Benedetto, che, ai microfoni di StrettoWeb, ha espresso il proprio dissenso rispetto alle dichiarazioni del primo cittadino sull’opera. “Non concordo con le dichiarazioni del sindaco. Il progetto del Ponte sullo Stretto non è un’opportunità per Messina né per il Sud”, afferma Benedetto, marcando la distanza dalla posizione espressa da Basile. Al centro delle preoccupazioni del consigliere comunale ci sono soprattutto le ricadute sulla città. In particolare, Benedetto richiama la situazione del quartiere Contesse, dove “il progetto comporterebbe l’esproprio e la demolizione di abitazioni realizzate pochi anni fa per consentire la costruzione di un raccordo ferroviario”. “Meglio pensare alla mobilità via mare e rafforzare l’aeroporto dello Stretto, come si sta facendo”, sottolinea Benedetto.

Benedetto: “resto fermo nel sostegno al sindaco Basile. In Sud chiama Nord in tanti sono No Ponte”

Nonostante le divergenze sul Ponte sullo Stretto, Francesco Benedetto conferma il proprio sostegno politico al sindaco Federico Basile, distinguendo la posizione personale sull’infrastruttura dal rapporto con l’Amministrazione comunale. “La mia posizione è chiara e di dissenso rispetto al ponte mentre resto fermo nel sostegno al Sindaco. In Sud chiama Nord in tanti sono No Ponte”.