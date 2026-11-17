Il Ponte sullo Stretto rappresenta un’opportunità di sviluppo che va ben oltre i confini della Sicilia e della Calabria, coinvolgendo l’intero Mezzogiorno. A sostenerlo è il sindaco di Messina, Federico Basile, intervistato dal direttore dell’AGI, Rita Lofano, a proposito delle dichiarazioni del segretario del Partito Democratico, Elly Schlein, che ha affermato che, qualora arrivasse al governo, non confermerebbe i 13 miliardi di euro di stanziamenti previsti per l’infrastruttura. Il primo cittadino messinese ribadisce l’importanza strategica dell’opera, sottolineando il suo ruolo nei programmi di investimento e nelle prospettive di crescita della città.

Basile “un’opportunità, non solo per Messina, non solo per la Calabria, ma per tutto il Sud”

Commentando la posizione espressa dalla segretaria del PD, Federico Basile definisce il Ponte sullo Stretto “un’opportunità, non solo per Messina, non solo per la Calabria, ma per tutto il Sud”. Il sindaco auspica che il progetto infrastrutturale possa arrivare finalmente a una svolta, dopo il lungo percorso che ne ha caratterizzato la storia. “Mi auguro che l’infrastruttura che il governo ha fortemente voluto rimettere in pista possa essere la fine di una grande telenovela”, aggiunge Basile. Il primo cittadino evidenzia inoltre che “il ruolo del ponte negli investimenti della città è fondamentale, un elemento che si coniuga con quello che stiamo facendo da diversi anni”.

Messina e gli investimenti: “la città è attrattiva al di là del ponte”

Nel corso dell’intervista, il sindaco affronta anche il tema dell’attrattività economica e territoriale di Messina, evidenziando come il percorso di crescita della città non dipenda esclusivamente dalla realizzazione del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria. “Oggi Messina è attrattiva al di là del ponte perché ha un ranking positivo su tanti servizi e perché si è ritagliata uno spazio affinché si possa presentare in maniera diversa e far si che gli investimenti nascano anche da questa attrattività che non e’ solo estetica ma anche funzionale”, evidenzia.