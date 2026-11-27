“Diceva poco fa il professore Siviero: la storia ci legittima a guardare in grande. Ci sono tutte le possibilità per farlo. Ci si chiede spesso a cosa servano i convegni. Bene, questo convegno serve anzitutto a destare l’attenzione su un tema decisivo, sottraendolo alla cronaca superficiale. Serve a questo convegno a mettere in dialogo autori. Servono soprattutto a lanciare proposte concrete. Parlarne fa bene, ma da Messina possiamo indicare alcune strade percorribili. Mi sono permesso di indicarle: è proprio qui, davanti allo Stretto, che intendo avanzare una proposta chiara. Il ponte sullo Stretto o ponte del Mediterraneo? Bellissimo. Dai, pensiamoci. Sarà un manufatto ingegneristico, una formidabile opera di attraversamento e anche il perno però di una piattaforma logistica, energetica, culturale della Macroregione Sud”. Così Pasquale Tucciarello, ideatore della Macroregione Sud, in un intervento nel corso dell’evento “La Macroregione Sud e il Belvedere dello Stretto”, a Palazzo Miloro, a Messina.

“In concreto propongo che da questo convegno possa nascere un tavolo permanente interregionale per la gestione del territorio dello Stretto e per la gestione del territorio del Sud promosso dalle associazioni culturali i Lions, dal mondo accademico e dalle forze produttive delle regioni meridionali, con tre obiettivi immediati. Integrare le infrastrutture dietro il ponte. Collegare l’attraversamento dello Stretto con le reti ferroviarie veloci, i porti del Tirreno e dello Jonio, le aree interne della dorsale appenninica, affinché l’opera non resti una cattedrale, ma diventi il motore di una vera continuità territoriale, Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania“ ha aggiunto.

“Costruire – ha continuato – una filiera di conoscenze dell’alta formazione, attivare una mobilità universitaria scientifica stabile tra gli atenei del Sud. Un vero programma per formare qui, nella nostra terra, le competenze tecniche, giuridiche e gestionali necessarie a governare il territorio e a fermare l’emorragia dei nostri giovani migliori. Terzo punto istituire un osservatorio mediterraneo permanente, un luogo di elaborazione condivisa che accompagni le istituzioni nella programmazione europea, trasformando il Sud da semplice destinatario di fondi a soggetto progettuale unitario nel cuore del Mediterraneo. Cari amici lo stretto rapporto col continente è una frattura che si può colmare con l’acciaio e con una cerniera storica e civile. Sapremo unire la forza delle nostre opere alla lucidità del pensiero dei grandi di ieri e di oggi e alla cooperazione tra le nostre regioni? Noi pensiamo proprio di sì. Il Sud del Regno di Sicilia, quello stupor mundi, lo stupore del mondo indicato dalla storia, resta lì, a fianco a noi, magari in questo momento come un macigno a indicarci una possibile strada” ha concluso.