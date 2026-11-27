“Costernato di non essere con voi, avevo programmato di venire giù a Messina per l’ennesima volta. Vengo sempre volentieri. Purtroppo ho impegni istituzionali che non mi consentono di essere presente né di collegarmi, quindi ho deciso di fare questo breve video per ringraziare naturalmente tutti coloro che hanno organizzato questo evento. Intanto partiamo da quello che è successo lunedì scorso al CNEL. Mi pare che di fatto si sia dimostrato quello che da anni diciamo: il ritorno economico del ponte ha un moltiplicatore addirittura dieci, secondo quello che è stato espresso dallo studio Ambrosetti. Al di là di questo aspetto io vorrei soffermarmi su una questione: noi dobbiamo lavorare per il ponte di Messina su quello che succede a terra, sia da una parte che dall’altra. Ma soprattutto, visto che siamo a Messina, mi soffermerei sulla parte messinese. Prima di tutto, quando si fa un intervento infrastrutturale, la prima cosa che viene realizzata è la messa in sicurezza del territorio, quindi la presenza delle nuove strade, le nuove ferrovie, le nuove gallerie. Mettere nella condizione di presidiare l’intero territorio che tra l’altro conosciamo essere estremamente fragile e questo è un elemento su cui bisogna battere significativamente”. Comincia così l’intervento di Enzo Siviero, rettore di e-Campus e “genio” dei ponti, in un video trasmesso nel corso dell’evento “La Macroregione Sud e il Belvedere dello Stretto”, a Palazzo Miloro, a Messina.

“Poi c’è tutta una riqualificazione dei luoghi, a partire dal Waterfront Messina, cantiere che con l’occasione della risistemazione complessiva di tipo territoriale può trovare un suo decollo culturale economico. Naturalmente va gestito come si deve, con una pianificazione corretta, con una comunicazione che deve essere fatta in modo sistematico e professionale. E poi naturalmente sui servizi: lo spostamento della stazione ferroviaria da un lato, la realizzazione della metropolitana di superficie, che dal mio punto di vista potrebbe allungarsi almeno fino a Taormina. Ecco io credo che questi aspetti vadano valutati in modo adeguato: ci sono non solo dei ritorni economici ma anche ritorni socio economici”.

“C’è un problema anche di ricadute dirette sui cittadini: certo, ci sono gli espropri, ci sarà il disagio per anni dei cantieri. Mi risulta che solo per la cantieristica abbiano predisposto 600-700 elaborati prima che scaricassero il progetto e adesso naturalmente è tutto sistemato. Io credo che da questo punto di vista ci sarà sicuramente una parcellizzazione degli interventi perché non si può pensare di intervenire contemporaneamente dappertutto e quindi va valutato d’intesa con gli uffici comunali come e quando potrà essere realizzato il tutto limitando i disagi” ha aggiunto.

“Però io credo che anche psicologicamente si sa che c’è un risultato complessivo finale e anche disposto ai sacrifici locali. Purtroppo finora è mancata, e lo devo dire con un po’ di rammarico, una comunicazione adeguata. Si sta cominciando a farla. Adesso diciamo che non è mai troppo tardi e certamente c’era bisogno di spingere molto di più su questi aspetti che sto trattando oggi. Diciamo, al di là dell’oggetto tecnico, su cui non vale neanche più la pena parlare, perché lasciamo le parole ai tecnici che se ne intendono. Ricordiamo tutti noi che c’è un progettista che si chiama fuori da una società di ingegneria che ha più di 100 anni di vita e che ha fatto i ponti più grandi del mondo e che ci mette non solo la faccia ma anche la parte economica. Perché le società di ingegneria nel mondo rispondono illimitatamente, ma poi soprattutto hanno una reputazione. Non si possono certamente permettere di iniziare un progetto che, come dice qualche mio collega, a mio avviso incautamente, non è fattibile”.

“Il ponte non è solamente un collegamento tra due luoghi, è un collegamento tra culture, tra persone e anche tra temi. Perché come dico molto spesso, anche chi non crede in realtà crede in modo diverso. Ma quello che è importante è il dialogo, il dialogo e soprattutto cercare di costruire insieme il futuro dei nostri giovani, siano essi figli, nipoti e una volta per tutte. Smettiamo di dare una connotazione politica a un ponte, perché nella storia i ponti hanno sempre unito. E oggi purtroppo invece il ponte di Messina essendo oggetto di discussione politica è scaduto ed è l’unico ponte che divide nella storia. E di questo io che mi occupo, di ponti, ricostruisco, disegno in studio, li vivo. Lasciamo che la politica faccia il suo decorso e soprattutto c’è una cosa che in Italia dovremmo finalmente fare: una volta che si è presa una decisione, non possiamo andare avanti e indietro, la cosiddetta legge del pendolo” ha continuato Siviero.

“Bisogna pensare che tutti questi ritardi costano, anche da un punto di vista emotivo, dal punto di vista psicofisico, perché la gente poi non ci crede, ma io credo che ormai ci siamo. Questione di poche settimane, il CIPESS si esprimerà, non ho dubbi da questo punto di vista. Un po’ di patema d’animo ci può essere per la Corte dei Conti, visto quello che è successo l’anno scorso, però anche qui credo di essere positivamente ottimista. Perché? Perché le risposte puntuali a tutte le richieste della Corte dei Conti mi risultano essere state fatte, anzi approfondite oltre ogni ragionevole dubbio. Non so in che modo possano dire di no, gli elementi fondamentali sono stati affrontati a Milano. Anche la Commissione dell’Unione europea ha detto di sì. È un corridoio europeo non è certamente il collegamento tra Messina e Reggio. Una battuta finale: mi piacerebbe che si chiamasse Ponte del Mediterraneo“.

“Anche se perdiamo qualche settimana o qualche mese, non ha importanza. L’importante è cominciare, perché se si comincia così l’opera sarà sicuramente finita. Se non altro perché chi la costruisce ha reputazione da vendere a livello mondiale. Ma ve lo immaginate voi che la società, che comprende anche i giapponesi, possa perdere la faccia su un’operazione di questo genere? Io non so, penso che chi lo pensa non sia esattamente la persona adatta per dire queste cose. Parliamo in positivo e facciamo in modo che quest’opera diventi non solo il simbolo dell’Italia, ma il simbolo di una efficienza italiana che tutti ci invidiano” ha concluso.