La posizione dell’Amministrazione comunale di Villa San Giovanni sul Ponte sullo Stretto torna al centro del dibattito politico cittadino dopo l’intervento del sindaco Giusy Caminiti al convegno promosso dal CNEL a Roma. A sollevare la questione è Domenico De Marco, consigliere comunale di Forza Italia, che evidenzia quella che ritiene una contraddizione tra le dichiarazioni sulle opportunità offerte dalla grande opera e le iniziative giudiziarie intraprese negli ultimi anni dal Comune. “Il Ponte sullo Stretto rappresenta un’occasione straordinaria per Villa San Giovanni e per l’intero territorio. Un’opportunità che la nostra città non può permettersi di perdere e che dovrebbe essere affrontata con una sola priorità: essere protagonisti di una trasformazione storica, pretendendo tutte le garanzie, le infrastrutture complementari e gli investimenti necessari per assicurare ricadute concrete alla nostra comunità. Villa San Giovanni deve stare dentro questa grande opportunità, non guardarla da lontano e, soprattutto, non costruire il proprio futuro politico e amministrativo sull’opposizione pregiudiziale all’opera”, dichiara De Marco.

Ponte sullo Stretto, De Marco contesta le dichiarazioni di Caminiti al CNEL

“Proprio per questo”, prosegue Domenico De Marco, “l’intervento della sindaca merita una riflessione. A Roma abbiamo ascoltato parlare di opportunità, benefici per il territorio, opere complementari, sviluppo e necessità di trasformare le potenzialità del Ponte in risultati concreti per le comunità. Temi che condividiamo e che da tempo sosteniamo. Quello che, invece, è mancato completamente è un passaggio fondamentale: nessun riferimento alla posizione ufficiale che la stessa Amministrazione comunale ha assunto negli ultimi anni nei confronti del Ponte. Vorrei ricordare alla sindaca che Villa San Giovanni non è arrivata ieri al dibattito sul Ponte. La sua Amministrazione ha promosso un ricorso al TAR, ha presentato motivi aggiunti e ha contestato ripetutamente la legittimità delle procedure e l’iter autorizzativo dell’opera. Nell’ottobre 2025 la stessa Caminiti rivendicava le ragioni delle contestazioni sulla legittimità delle procedure e sulle tutele ambientali. Nel dicembre dello stesso anno tornava a sostenere la fondatezza delle obiezioni sollevate dall’Amministrazione. E oggi? Oggi, davanti al presidente del CNEL, ai rappresentanti del Governo, ai vertici istituzionali e agli altri sindaci dello Stretto, sentiamo parlare di opportunità da cogliere, benefici da ottenere, sviluppo e opere complementari. Ma nessuna parola sul contenzioso avviato dal Comune, sulle ragioni politiche che lo hanno determinato e sulle risorse pubbliche impiegate per sostenerlo. Possiamo sapere qual è la posizione della sindaca? È contraria al Ponte oppure è diventata improvvisamente una sostenitrice delle opportunità che esso può generare?“.

“Perché la distanza tra le dichiarazioni di ieri e le battaglie politiche e giudiziarie portate avanti negli ultimi anni è evidente. Ricordiamo bene quando il Ponte veniva presentato come una questione da contrastare, quando si rivendicavano le ragioni del fronte contrario e quando, anche nel confronto con esponenti del fronte del No come Angelo Bonelli, si assumevano posizioni nette. Ricordiamo le dichiarazioni sulla necessità di fermare l’iter e di attendere le decisioni della magistratura. Adesso, invece, sembra che il Ponte possa diventare un’occasione di sviluppo, purché si parli di benefici, compensazioni e garanzie per il territorio. Sia chiaro: siamo assolutamente favorevoli a pretendere opere complementari, infrastrutture, servizi, tutela ambientale e risposte concrete per Villa San Giovanni. Ma queste battaglie non possono diventare un espediente per evitare di assumersi la responsabilità delle proprie scelte precedenti”, aggiunge il consigliere comunale di Forza Italia.

Ponte sullo Stretto, la richiesta di chiarezza sui costi dei ricorsi

Tra le questioni sollevate da De Marco figura anche quella delle risorse pubbliche destinate al contenzioso giudiziario avviato dall’Amministrazione comunale contro l’opera. “E soprattutto c’è una domanda alla quale la sindaca deve rispondere: quanto è costata e quanto continua a costare ai cittadini questa strategia giudiziaria? Quali sono gli oneri sostenuti dall’ente per i ricorsi e per l’attività legale? I cittadini hanno diritto di conoscere il bilancio di una scelta politica così importante. Non dimentichiamo che, nel marzo 2026, il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso originario, lasciando aperta la possibilità di impugnare successivamente la delibera CIPESS. Anche su questo percorso sarebbe opportuno fare piena chiarezza. Consentiteci, allora, una nota di ironia: dopo essere stata una delle più determinate interpreti del fronte contrario al Ponte, la sindaca sembra essersi trasformata nella nuova paladina della Democrazia Cristiana, quella della mediazione, del dialogo con tutti e delle opportunità da cogliere senza mai scontentare nessuno. Una sorta di nuova stagione del doroteismo: ieri contro, oggi non proprio a favore, domani chissà, sempre con un occhio attento a dove tira il vento”.

De Marco: “La politica richiede coerenza, non trasformismo”

“Il problema è che il Ponte non è un argomento sul quale si possa cambiare registro a seconda del pubblico che si ha davanti. Non si può parlare di ostacoli e illegittimità quando si è al confronto con il fronte del No e di opportunità e benefici quando si è seduti al tavolo delle istituzioni che sostengono l’opera. La politica richiede coerenza, non trasformismo. La sindaca può naturalmente mantenere tutte le proprie riserve, chiedere garanzie e rivendicare le opere necessarie per Villa San Giovanni. Ma abbia almeno il coraggio politico di dire chiaramente ai cittadini se ritiene ancora sbagliata la realizzazione del Ponte oppure se, dopo anni di battaglie e di ricorsi, ha finalmente cambiato idea. Villa San Giovanni non ha bisogno di una sindaca che cambi linguaggio a seconda della platea. Ha bisogno di un’Amministrazione capace di guardare al futuro, di cogliere le opportunità e di pretendere che la città sia protagonista di una trasformazione che può segnare il destino delle prossime generazioni. Le opportunità del Ponte non si possono rivendicare soltanto quando si sale su un palco istituzionale a Roma, dimenticando le battaglie combattute in casa e soprattutto dimenticando che a sostenerne i costi sono i cittadini di Villa San Giovanni”, conclude De Marco.