“Il Ponte sullo Stretto è punto di arrivo di un sistema funzionale a un intero sistema, ma questo presuppone l’assoluta certezza sulle opere complementari. Noi dobbiamo avere certezza che le opere complementari siano realizzate e non ritardate. L’opera cambierà le regole del gioco e allora, nel senso simbolico, mi viene da pensare che questi costruttori di ponti – in ogni settore – debbano non solo costruire, ma anche fare da ponte tra un prima e un dopo. Una prima di una comunità che si riconosce in un territorio e un dopo di una comunità che vuole continuare a riconoscersi nell’essere strettese”.

Così Giusy Caminiti, Sindaco di Villa San Giovanni, nel corso dell’evento “Il Ponte sul futuro: connettere territori, creare valore”, promosso da The European House – Ambrosetti (TEHA) e riguardante un rivoluzionario studio sul Ponte sullo Stretto.