Il Ponte sullo Stretto di Messina al centro del confronto tra i principali protagonisti del settore infrastrutturale italiano. Nel corso dell’evento “Il Ponte sul futuro: connettere territori, creare valore”, promosso da The European House – Ambrosetti (TEHA), sono intervenuti i rappresentanti di Anas, RFI e ANCE, sottolineando l’importanza del collegamento stabile tra Calabria e Sicilia e la necessità di inserirlo all’interno di un sistema infrastrutturale più ampio.

A confermare l’interesse di Anas per la realizzazione dell’infrastruttura è stato l’amministratore delegato Claudio Andrea Gemme, che ha evidenziato il ruolo della società nel funzionamento della rete stradale nazionale. “Il Ponte sullo Stretto deve essere considerato non come un’opera isolata, ma come parte di un sistema infrastrutturale integrato capace di connettere territori, porti, aree produttive e grandi corridoi europei. Il suo valore dipenderà anche dalla qualità e dall’efficienza dei collegamenti stradali e ferroviari che uniranno Calabria e Sicilia”.

“Anas – ha sottolineato Gemme – è impegnata a rafforzare questa rete con un piano industriale da 43,2 miliardi di euro al 2035, di cui 23,16 miliardi di euro destinati al Mezzogiorno. In particolare, rafforzare le reti di Calabria e Sicilia significa accompagnare la prospettiva del Ponte sullo Stretto con collegamenti efficienti verso aree interne, poli produttivi e nodi di scambio: il valore dell’attraversamento dipende anche dall’accessibilità dei territori che lo circondano. Per le nuove opere, infatti, sono previsti 4,83 miliardi in Calabria e 2,28 miliardi in Sicilia. Per la manutenzione, rispettivamente 1,21 miliardi e 2,44 miliardi”.

Secondo l’ad di Anas, il Ponte rappresenta “un tassello strategico per completare il Corridoio Scandinavo-Mediterraneo e rafforzare il ruolo del Sud nelle reti europee e mediterranee”. “Infrastrutture efficienti – ha aggiunto – significano maggiore competitività per le imprese, tempi di percorrenza più certi e migliori opportunità di sviluppo economico e occupazionale. Un Mezzogiorno più accessibile e connesso rende più forte l’intera Italia”.

Sulla stessa linea anche Dario Lo Bosco di RFI, che ha sottolineato il valore del Ponte come elemento di collegamento tra le infrastrutture ferroviarie e stradali. “il Ponte sullo Stretto è una integrazione di reti. Il Messina Type ce l’hanno copiato in buona parte del mondo e in Italia, invece di essere orgogliosi di questa opera ferroviaria e stradale…”, ha affermato Lo Bosco, evidenziando il contributo dell’ingegneria italiana nel settore dei collegamenti infrastrutturali.

Un richiamo alla necessità di una programmazione di lungo periodo è arrivato da Federico Ghella di ANCE, che ha affrontato il tema del futuro dei cantieri italiani dopo la conclusione degli interventi finanziati attraverso il PNRR. “mentre si chiudono i cantieri del PNRR, non si aprono nuovi cantieri sufficienti. Esistono margini di miglioramento. Serve una programmazione strategica di lungo periodo, verso opere cantierabili. In questa prospettiva si inserisce anche il Ponte sullo Stretto, per i benefici che può portare. Ma l’opera non deve essere considerata isolata, bensì accompagnato da un programma organico di reti infrastrutturali, parte di una strategia più ampia”, ha spiegato Ghella.