“La determinazione che ha accompagnato in questi anni un processo fermo da più di un decennio deve portare alla realizzazione di questa opera. Vorrei sottolineare però un elemento: l’opera deve sempre parlare ai territori, questo lo dico da sempre. Le opere complementari devono fare la differenza per quelle città che devono dare la spinta nella corsa alla realizzazione del Ponte”. Così il Sindaco di Messina Federico Basile nel corso dell’evento “Il Ponte sul futuro: connettere territori, creare valore”, promosso da The European House – Ambrosetti (TEHA) e riguardante un rivoluzionario studio sul Ponte sullo Stretto.