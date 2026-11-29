“Per come ragiono io, abolirei dal vocabolario della lingua italiana condono, amnistia e indulto. In uno Stato serio, nel 2026, in un Stato efficiente, democratico, libero, moderno non devono esistere questi termini. Parlare di amnistia, di indulto, vuol dire che chi ha governato nei decenni passati non ha investito in giustizia, non ha pensato ad uno sistema di efficienza, ha continuato a trascinarsi e non affrontare i problemi”. Lo ha affermato il procuratore del tribunale di Napoli Nicola Gratteri, commentando le forme di sanatoria edilizia presentate della maggioranza di governo nell’ambito della manovra finanziaria.

Presentando il suo nuovo saggio sulla criminalità organizzata, il magistrato ha parlato anche del Ponte sullo Stretto: “Io sono contrario. Prima del Covid traghettavano 3,5 milioni di auto, dopo il Covid 1,6 milioni, tra 10 anni ci saranno meno di un milione. Non c’è più questa necessità di un Ponte. Costerà minimo 20 miliardi di euro ed è un progetto di 20 anni fa, per costruirlo ce ne vogliono 20. Quando è pronto è già vecchio di 40 anni”.

Il fatto che Gratteri oggi dica che il Ponte “non serve più“, presuppone che in passato sarebbe servito, eppure non risulta che Gratteri abbia mai preso posizioni o fatto dichiarazioni a favore del Ponte: è sempre stato contrario, negli anni e nei decenni. Inoltre, i dati che ha citato sul crollo, addirittura oltre che dimezzamento, del transito delle auto da prima del Covid ad oggi, sono falsi e non documentati: gli ultimi dati ufficiali di Eurostat, tra l’altro pubblicati proprio questa mattina, confermano che quelli di Messina e Villa San Giovanni sono i porti più trafficati dell’intera Europa con 13 milioni di passeggeri annui, di gran lunga superiori a quelli di Napoli, Atene o Helsinki, confermando l’assoluta necessità di dotare lo Stretto di un collegamento stabile.