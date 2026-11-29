Ci sono numeri che valgono più di qualsiasi proclama politico, di qualsiasi promessa elettorale e di qualsiasi progetto di sviluppo territoriale. Numeri che raccontano una realtà troppo spesso sottovalutata, persino da chi la vive quotidianamente. Gli ultimi dati di Eurostat sul trasporto marittimo dei passeggeri nell’Unione europea consegnano alle due città dello Stretto un primato straordinario: Messina e Reggio Calabria occupano rispettivamente il primo e il secondo posto nella classifica dei porti dell’Unione europea per traffico passeggeri. Non Barcellona, non Marsiglia, non il Pireo. In cima alla graduatoria ci sono due città del profondo Sud italiano, separate da pochi chilometri di mare e accomunate da una posizione geografica di eccezionale valore strategico. Un risultato che dovrebbe imporre una profonda riflessione sul futuro dell’intera area dello Stretto, sulle sue infrastrutture, sulla qualità dei collegamenti e, soprattutto, sulla capacità della politica nazionale e locale di trasformare un primato statistico in una concreta opportunità di crescita economica, occupazionale e sociale.

Messina e Reggio Calabria dominano la classifica europea dei porti

Nel 2025 i porti dell’Unione europea hanno registrato complessivamente 423,4 milioni di movimenti di passeggeri, il valore più elevato di sempre secondo i dati diffusi. L’incremento è stato dell’1,3% rispetto al 2024 e dell’1,2% rispetto al 2019, ultimo anno precedente alla pandemia. In questo scenario l’Italia si conferma protagonista assoluta del trasporto marittimo europeo con 96,5 milioni di passeggeri, davanti alla Grecia, con 81,2 milioni, alla Danimarca, con 42,1 milioni, alla Spagna, con 37,3 milioni, e alla Croazia, con 34,6 milioni. Ma il dato più significativo emerge analizzando la graduatoria dei singoli scali. Il porto di Messina conquista il primo posto con 12,8 milioni di passeggeri, seguito da quello di Reggio Calabria, con 12,6 milioni. Al terzo posto si colloca Napoli con 10,7 milioni, davanti al Pireo, in Grecia, con 10,4 milioni, e a Helsinki, in Finlandia, con 9,5 milioni. Messina e Reggio Calabria confermano così le prime due posizioni già occupate nel 2024, come raccontato da StrettoWeb nei mesi scorsi attraverso i dati dell’annuario statistico delle Regioni pubblicato da Eurostat. Non si tratta, dunque, di un primato occasionale, ma della conferma della centralità dello Stretto nel sistema europeo della mobilità marittima.

Lo Stretto vale oltre un quarto del traffico marittimo passeggeri italiano

Sommando i dati dei due scali si raggiunge la cifra impressionante di 25,4 milioni di movimenti di passeggeri, pari a circa il 26,3% dell’intero traffico marittimo passeggeri nazionale e al 6% di quello dell’Unione europea. In altri termini, oltre un movimento di passeggeri su quattro registrato nei porti italiani riguarda i due scali dello Stretto. Una concentrazione straordinaria per un territorio geograficamente così circoscritto, che da solo registra volumi superiori a quelli complessivi di diversi Paesi europei. È necessario precisare che le statistiche Eurostat contabilizzano gli imbarchi e gli sbarchi nei porti: uno stesso viaggiatore che attraversa lo Stretto può quindi essere registrato su entrambe le sponde. Non si tratta, pertanto, di 25,4 milioni di persone distinte. Questa precisazione metodologica non ridimensiona il primato, ma permette di comprenderne correttamente la natura e il significato. La somma dei movimenti corrisponde a una media di quasi 70mila operazioni di imbarco e sbarco al giorno. Un flusso che racconta la centralità dello Stretto all’interno del sistema nazionale dei trasporti e che dovrebbe rappresentare il punto di partenza di qualsiasi ragionamento sul futuro infrastrutturale della Sicilia e della Calabria.

Il paradosso dello Stretto: primi in Europa, ma ancora percepiti come periferia

Il vero paradosso è che due città capaci di occupare stabilmente il vertice della classifica europea del traffico marittimo passeggeri continuano a confrontarsi con una narrazione che le considera periferiche rispetto ai grandi centri economici e infrastrutturali del continente. La geografia e i numeri raccontano una storia profondamente diversa. Lo Stretto di Messina non è una periferia geografica: è una cerniera naturale del Mediterraneo, il punto di incontro tra la Sicilia e la penisola italiana, un passaggio fondamentale per la mobilità delle persone e per la continuità territoriale del Paese.

Messina e Reggio Calabria, due città che devono ragionare come un unico sistema

La classifica Eurostat distingue i due porti, ma la loro rilevanza è strettamente legata alla complementarità delle due sponde. La forza di Messina e quella di Reggio Calabria non devono essere interpretate attraverso una logica di competizione campanilistica, bensì come componenti di un unico grande sistema territoriale. Il mare che divide la Sicilia dalla Calabria è anche l’elemento che le unisce. Studenti, lavoratori, professionisti, turisti e cittadini che si spostano per esigenze familiari o sanitarie rappresentano la dimensione concreta di un territorio che ha tutte le potenzialità per svilupparsi come una vera area metropolitana integrata dello Stretto. Non è un caso che proprio il futuro dei porti e la costruzione dell’Area integrata siano stati al centro dei recenti confronti istituzionali tra i sindaci Federico Basile e Francesco Cannizzaro, nell’ambito di un percorso che punta a rafforzare la collaborazione tra le due amministrazioni comunali e il sistema portuale.

Porti, aeroporti e ferrovie: la necessità di una vera mobilità integrata

Il primato europeo dei porti dello Stretto deve essere letto anche alla luce delle potenzialità derivanti dall’integrazione con le altre infrastrutture di trasporto. L’Aeroporto dello Stretto, le stazioni ferroviarie, i collegamenti autostradali, il trasporto pubblico urbano e i servizi marittimi dovrebbero costituire gli elementi di un unico sistema. In questo senso, un primo importante passo è rappresentato dall’attivazione del FlyBusMessina, il nuovo collegamento diretto tra la città peloritana e l’Aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria, operativo a partire da martedì 1° dicembre 2026. Il servizio, del quale StrettoWeb ha pubblicato tutti gli orari, i prezzi e le informazioni per i viaggiatori, rappresenta una delle prime applicazioni concrete del percorso di integrazione istituzionale e infrastrutturale tra le due sponde. Per un viaggiatore, infatti, l’efficienza di un collegamento non dipende esclusivamente dalla rapidità del singolo mezzo utilizzato, ma dalla durata complessiva dello spostamento, dalla semplicità delle coincidenze e dalla possibilità di raggiungere agevolmente la propria destinazione finale.

Una strategia moderna dovrebbe puntare sulla riduzione dei tempi di attesa, sulla digitalizzazione dei servizi, sull’accessibilità per le persone con disabilità, sulla qualità delle aree di imbarco e sulla sostenibilità ambientale dei collegamenti. L’integrazione tra il sistema aeroportuale, ferroviario e portuale potrebbe ampliare le opportunità di mobilità dei cittadini di entrambe le sponde, rendendo più attrattivo l’intero territorio dello Stretto anche per i visitatori provenienti dall’estero. Il valore di una grande infrastruttura aumenta quando questa è connessa efficacemente a tutte le altre. È un principio che dovrebbe orientare ogni scelta relativa alla mobilità tra Calabria e Sicilia.