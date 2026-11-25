Trasformare il sistema portuale di Calabria e Sicilia in una porta di accesso ai mercati europei per le merci provenienti dall’Asia e dal Medio Oriente. È la prospettiva delineata da TEHA Group nel capitolo dedicato alle opportunità per il sistema portuale locale dello studio sulle ricadute socioeconomiche del Ponte sullo Stretto di Messina, presentato al CNEL di Roma da Valerio De Molli, CEO e Managing Partner di TEHA Group e The European House – Ambrosetti. Secondo l’analisi, la realizzazione del collegamento stabile e delle infrastrutture stradali e ferroviarie connesse potrebbe favorire una maggiore integrazione tra i porti di Gioia Tauro e Augusta, valorizzandone la posizione geografica lungo le principali rotte commerciali del Mediterraneo. L’opportunità economica deriva dalla possibilità di intercettare una parte dei traffici marittimi che, pur transitando attraverso il Mediterraneo, raggiungono attualmente i grandi porti del Nord Europa senza passare dall’Italia.

Gioia Tauro e Augusta, un sistema portuale da 67,8 milioni di tonnellate

Le elaborazioni di TEHA sui dati Assoporti relativi al 2024 mostrano come Gioia Tauro e Augusta rappresentino rispettivamente il primo e il terzo porto del Mezzogiorno per quantità complessiva di merci movimentate. Considerando insieme i due scali, il sistema portuale raggiunge una movimentazione di 67,8 milioni di tonnellate di merci, un valore che lo collocherebbe virtualmente al primo posto nazionale nel confronto con i singoli porti italiani, davanti anche a Trieste, che registra 59,6 milioni di tonnellate. Il dato comprende le diverse tipologie di merci movimentate e non deve essere confuso con il solo traffico dei container, settore nel quale Gioia Tauro presenta una dimensione particolarmente significativa. Nel 2024, secondo i dati riportati nella presentazione, il porto calabrese ha movimentato circa 3,9 milioni di TEU, l’unità standard utilizzata per misurare il traffico containerizzato, mentre Augusta ha registrato circa 40 mila TEU.

Dal Canale di Suez a Monaco di Baviera: cinque giorni attraverso il Sud Italia

Uno degli aspetti centrali dell’analisi riguarda il vantaggio geografico dei porti dell’Italia meridionale rispetto agli scali del Nord Europa. Secondo il confronto illustrato da TEHA, una merce proveniente dal Canale di Suez e diretta verso Monaco di Baviera impiega mediamente circa tredici giorni attraverso i porti di Rotterdam o Anversa, mentre un itinerario attraverso Gioia Tauro o Augusta richiederebbe circa cinque giorni. Le tempistiche considerate escludono le operazioni doganali e quelle di carico e scarico delle merci. Nonostante questa differenza, Rotterdam e Anversa hanno movimentato complessivamente 27,3 milioni di TEU nel 2024, contro i circa 3,9 milioni attribuiti al sistema portuale Augusta-Gioia Tauro. Secondo TEHA, il confronto evidenzia un potenziale logistico ancora non pienamente sviluppato, che potrebbe essere valorizzato attraverso una maggiore integrazione degli scali meridionali con la rete ferroviaria e stradale nazionale ed europea.

Un mercato potenziale da 336 miliardi di euro

Nel 2024 le importazioni europee effettuate via mare hanno raggiunto un valore complessivo di circa 2.600 miliardi di euro, dei quali 678 miliardi provenienti dall’insieme dei Paesi mediorientali e asiatici considerati dallo studio. Una quota pari a 336 miliardi di euro raggiunge direttamente i porti di Germania, Paesi Bassi, Francia e Belgio senza passare dall’Italia. Nel dettaglio, le importazioni considerate ammontano a 116 miliardi per la Germania, 102 miliardi per i Paesi Bassi, 64 miliardi per la Francia e 54 miliardi per il Belgio. L’analisi prende in considerazione complessivamente 45 Paesi, tra i quali Cina, India, Corea del Sud, Giappone, Arabia Saudita, Vietnam, Kazakistan, Iraq, Taiwan e Indonesia. Attraverso una ponderazione basata sul valore economico medio delle merci trasportate per container nei diversi Paesi, TEHA traduce questo mercato potenziale in circa 12,1 milioni di TEU equivalenti.

610 mila TEU aggiuntivi e 140 milioni di PIL ogni anno

Lo scenario elaborato da TEHA ipotizza che il sistema portuale Augusta-Gioia Tauro riesca a intercettare il 5% dei traffici commerciali orientali attualmente gestiti dagli scali del Nord Europa. In questa ipotesi, la movimentazione portuale potrebbe aumentare di circa 610 mila TEU all’anno. L’incremento dei traffici genererebbe un’attività economica aggiuntiva di 420 milioni di euro annui per l’Italia, dei quali circa 250 milioni concentrati in Sicilia e Calabria. In termini di valore aggiunto, l’impatto nazionale raggiungerebbe 140 milioni di euro di PIL ogni anno, con una quota territoriale di circa 80 milioni. Sul piano occupazionale, TEHA stima il sostegno di 2.260 unità di lavoro equivalenti a tempo pieno ogni anno, di cui circa 1.470 nelle due regioni dello Stretto. Le elaborazioni comprendono gli effetti diretti, indiretti e indotti associati alla movimentazione dei container aggiuntivi.

Le ricadute economiche nei primi trent’anni di esercizio del Ponte

Estendendo queste stime all’orizzonte dei primi trent’anni di operatività dell’infrastruttura, il valore aggiunto nazionale raggiungerebbe 4,2 miliardi di euro, mentre quello riguardante Calabria e Sicilia ammonterebbe a 2,4 miliardi. L’impatto occupazionale cumulato sarebbe pari a circa 68 mila unità di lavoro equivalenti a tempo pieno in Italia, delle quali 44.100 nelle due regioni meridionali. Si tratta di uno scenario subordinato alla capacità effettiva dei porti di acquisire la quota di mercato ipotizzata, non di traffici già acquisiti o garantiti dalla sola costruzione del Ponte. Lo studio individua tuttavia una precisa opportunità strategica: utilizzare la maggiore continuità dei collegamenti terrestri per valorizzare la collocazione mediterranea degli scali di Gioia Tauro e Augusta e rafforzarne l’inserimento nelle catene logistiche europee.