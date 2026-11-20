Ci sono ingegneri che progettano ponti e poi c’è Enzo Siviero, che dei ponti ha fatto una ragione di vita, una passione sconfinata, quasi una forma di poesia. Non soltanto strutture di acciaio e cemento, non soltanto straordinarie opere dell’ingegno umano, ma simboli di unione, dialogo e progresso. È questa la filosofia che ha accompagnato l’intera carriera del grande ingegnere, architetto e docente italiano, oggi Rettore dell’Università eCampus, protagonista ieri, giovedì 19 novembre, di un importante appuntamento culturale e accademico alla Facoltà di Architettura dell’Università Sapienza di Roma. Siviero ha tenuto una Lectio Magistralis e inaugurato una mostra dedicata ai suoi ponti, alle sue idee e al rapporto tra ingegneria, architettura e paesaggio. Un’esposizione che celebra una visione progettuale nella quale la competenza tecnica incontra la sensibilità artistica e umanistica, restituendo al ponte un significato che va ben oltre la sua funzione materiale.

Alla Sapienza la mostra dedicata a Enzo Siviero: i ponti diventano arte e cultura

La mostra, dal titolo “Impronte di segni visibili e invisibili nel paesaggio”, è ospitata nella Galleria Espositiva della Facoltà di Architettura della Sapienza ed è curata da Patrizia Bernadette Berardi. Inaugurata il 19 novembre, resterà aperta fino al 9 dicembre 2026, offrendo un percorso dedicato alla figura di Siviero e alla sua particolare interpretazione del rapporto tra infrastrutture e territorio. Ad aprire l’iniziativa è stata proprio la Lectio Magistralis dell’ingegnere, seguita dall’inaugurazione dell’esposizione e dalla presentazione dei suoi progetti. Al centro dell’appuntamento il concetto di ingegneria umanistica, una prospettiva che riconosce alle grandi opere una dimensione culturale, estetica e sociale, oltre a quella strettamente tecnica. Per Siviero, infatti, un ponte non deve limitarsi a collegare fisicamente due punti, ma deve sapersi inserire nel paesaggio, dialogare con l’ambiente circostante e contribuire a creare nuove relazioni tra le comunità. È una concezione che attraversa il suo percorso professionale e che rende le sue riflessioni particolarmente interessanti anche nel dibattito contemporaneo sulle infrastrutture e sul futuro dei territori.

Il racconto emozionato di un amico: “Enzo Siviero, genio dei ponti e poeta sincero”

A raccontare l’atmosfera dell’inaugurazione è stato anche un amico dell’ingegnere, che ha affidato ai social un messaggio di grande ammirazione e affetto, descrivendo un pomeriggio particolarmente intenso dal punto di vista umano e culturale. “Oggi pomeriggio, alla Facoltà di Architettura dell’Università Sapienza di Roma, il professor Enzo Siviero ha tenuto una Lectio Magistralis e ha inaugurato la mostra dedicata ai suoi meravigliosi ponti, che sono ponti ingegneristici e umani. Siviero ha accennato all’ingegneria umanistica e ha poetizzato, come lui sa fare, su un tema estremamente interessante: il ponte come una metafora. Dopodiché ha inaugurato la mostra e ha parlato dei suoi progetti. Un pomeriggio bellissimo e istruttivo. Non ho potuto fare a meno, al Brindisi, di pronunciare i seguenti versi: “Al professor Enzo Siviero, genio dei ponti e poeta sincero”, lo, come amico, gli auguro ogni bene. Congratulazioni Enzo e congratulazioni alla Facoltà di Architettura per l’ottima organizzazione”. Parole semplici, ma capaci di descrivere efficacemente la personalità di uno studioso che ha saputo trasformare una disciplina rigorosa come l’ingegneria in un linguaggio capace di suscitare emozioni. La definizione di “genio dei ponti e poeta sincero” riassume proprio questa duplice dimensione: quella del professionista che conosce le strutture e quella dell’uomo che ne comprende il valore simbolico e umano.

Dal Veneto allo Stretto di Messina: il legame speciale di Siviero con Reggio e la Sicilia

Per i lettori di Reggio Calabria e Messina, il nome di Enzo Siviero ha un significato particolare. Veneto di nascita, ma profondamente legato allo Stretto, l’ingegnere ha dedicato una parte importante della propria attività di studio e divulgazione al tema dei grandi collegamenti infrastrutturali, partecipando a numerosi incontri e convegni dedicati anche al Ponte sullo Stretto di Messina. La sua passione per questo territorio è tale da farlo apparire, per entusiasmo e partecipazione, più legato allo Stretto di molti suoi stessi abitanti. Siviero guarda ai ponti come a opere capaci di superare non soltanto le distanze geografiche, ma anche le separazioni culturali e sociali. Una convinzione che lo ha portato a essere una presenza riconoscibile nel confronto pubblico sulle infrastrutture, sostenendo il valore dell’ingegneria come strumento di avvicinamento tra territori e comunità. Soltanto pochi giorni fa, il 15 novembre, Siviero è stato protagonista anche a Reggio Calabria, nell’ambito del convegno nazionale “Ponti: Infrastrutture, culture, comunità”, conclusosi al Museo Archeologico Nazionale. In quell’occasione aveva mostrato immagini di ponti di tutto il mondo, soffermandosi sulla loro armonia con il paesaggio e sulla dimensione sentimentale che può accompagnare una grande opera di ingegneria. Un’ulteriore testimonianza della continuità tra la sua attività accademica, la ricerca progettuale e l’impegno nella divulgazione.