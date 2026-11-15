“Ponti: Infrastrutture, culture, comunità”, a Reggio Calabria il gran finale: lo show di Siviero, il legame con l’antica Roma e il progetto MIRA | INTERVISTE

Si è conclusa oggi, domenica 15 novembre, a Reggio Calabria, nella prestigiosa cornice della Sala Paolo Orsi del Museo Archeologico Nazionale, la tre giorni del convegno nazionale “Ponti: Infrastrutture, culture, comunità”, un appuntamento che ha idealmente unito le due sponde dello Stretto attraverso un percorso di incontri, approfondimenti e riflessioni sul significato del ponte nelle sue molteplici dimensioni. Dopo l’inaugurazione di venerdì a Palazzo Alvaro, a Reggio Calabria, e la seconda giornata di sabato a Messina, presso il Museo “Maria Accascina”, la manifestazione è tornata nella città calabrese per il suo terzo e ultimo appuntamento, completando un percorso culturale che ha messo al centro il dialogo tra territori, comunità e identità mediterranee.

Il convegno, promosso dalla FIDAM attraverso le associazioni Amici del Museo di Messina “Franz Riccobono”, Amici del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria e Amici dei Musei Siciliani, con il patrocinio del Ministero della Cultura, ha affrontato il tema del ponte non soltanto come grande opera ingegneristica e infrastrutturale, ma anche come simbolo di connessione, incontro e scambio tra popoli e culture.

Sullo sfondo, naturalmente, la prospettiva del Ponte sullo Stretto di Messina, al centro di una riflessione multidisciplinare che ha intrecciato storia, archeologia, architettura, ingegneria, antropologia, arte e paesaggio. Un confronto che, dalla memoria degli attraversamenti del passato alle prospettive future del territorio, ha offerto l’occasione per riflettere sul ruolo dei ponti nella costruzione di nuove relazioni tra città e comunità, valorizzando il patrimonio storico e culturale condiviso da Reggio Calabria e Messina.

Il programma dell’evento

La seconda e ultima sessione dell’evento ha spostato il focus della riflessione sulla dimensione tecnica, storica, antropologica e geopolitica del ponte e dell’attraversamento.

Saluti istituzionali affidati a Italo Scaietta (Presidente della federazione Mondiale degli Amici dei Musei e della Federazione Italiana Amici dei Musei) e Renato Laganà (Presidente Amici del Museo Nazionale di Reggio Calabria).

L’assessore Mimma Catalfamo ha portato i saluti dell’Amministrazione, sottolineando anche il legame con l’ing. Enzo Siviero, soprattutto nella promozione del Ponte sullo Stretto. “mio padre era un messinese, mia madre reggina, e quindi proprio rappresento quello che può veramente essere questo ponte. Molte delle nostre attività professionali si svolgono a Messina, così come noi lo spieghiamo da militanti messinesi. Io sono stata assessore, tra l’altro, alla Regione nel periodo del Covid, quindi, occupandomi di trasporti, ho dovuto gestire l’emergenza, tutta l’urgenza, dei pendolari.

I pendolari, parliamo di urgenza per dei servizi essenziali. Quindi non erano pendolari per turismo, ma parliamo di pendolari della sanità, delle forze dell’ordine e quindi ho dovuto toccare con mano quello che più volte avevo visto sotto l’aspetto teorico, tecnico e di ricerca, quella che è la realtà, l’esigenza di preoccupazione di queste due aree. So che ieri c’è stato un bellissimo evento a Messina. Insieme all’autorità di sistema, per cui saluto l’Avvocato Rizzo, ci stiamo lavorando tanto e ci continueremo a lavorare“.

Si è passati, quindi agli interventi dei relatori presenti:

Enzo Siviero – Ingegnere, architetto, saggista, rettore dell’Università eCampus e direttore della rivista Galileo – “Human Bridges. Il ponte come gesto tecnico e atto umanistico”.

– Ingegnere, architetto, saggista, rettore dell’Università eCampus e direttore della rivista Galileo – “Human Bridges. Il ponte come gesto tecnico e atto umanistico”. Felice Costabile – Emerito di Diritto Romano e Senior Rettore dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Membro della Società Archeologica di Atene e dell’Istituto Archeologico Germanico. – “L’attraversamento dello Stretto di Messina nell’antichità e il ponte di barche di Lucio Cecilio Metello nel 251 a.C.”

– Emerito di Diritto Romano e Senior Rettore dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Membro della Società Archeologica di Atene e dell’Istituto Archeologico Germanico. – “L’attraversamento dello Stretto di Messina nell’antichità e il ponte di barche di Lucio Cecilio Metello nel 251 a.C.” Franco La Cecla – Antropologo, architetto e saggista, studioso dei rapporti tra spazio, cultura e identità mediterranee – “Lo Stretto indispensabile. Geografie, immaginari e attraversamenti”

– Antropologo, architetto e saggista, studioso dei rapporti tra spazio, cultura e identità mediterranee – “Lo Stretto indispensabile. Geografie, immaginari e attraversamenti” Alberto Samonà – Direttore Istituto Villa Adriana e Villa d’Este – Roma “Un ponte tra l’Italia Mediterranea e la Grecia”.

– Direttore Istituto Villa Adriana e Villa d’Este – Roma “Un ponte tra l’Italia Mediterranea e la Grecia”. Chiara Ianeselli – Dirigente Unità di Missione per la cooperazione culturale con l’Africa e il Mediterraneo allargato, incaricata della definizione del programma artistico del MIRA – “MIRA – Istituto Mediterraneo per la Ricerca e le Arti: orizzonti di ricerca e cooperazione culturale a Messina”.

– Dirigente Unità di Missione per la cooperazione culturale con l’Africa e il Mediterraneo allargato, incaricata della definizione del programma artistico del MIRA – “MIRA – Istituto Mediterraneo per la Ricerca e le Arti: orizzonti di ricerca e cooperazione culturale a Messina”. Francesco Rizzo – Presidente Autorità di Sistema Portuale dello Stretto “Lo Stretto di Messina crocevia di culture”.

Successivamente, tutto il gruppo ha preso parte a una visita guidata presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.

Siviero: “spero si realizzi il mio progetto con i grattacieli”

Enzo Siviero, Ingegnere, architetto, saggista, rettore dell’Università eCampus e direttore della rivista Galileo, è stato il primo relatore a prendere la parola, inaugurando il ciclo di interventi.

“I ponti migliori sono quelli umani. La mia presentazione ha lo scopo di sognare insieme. Chi non ama i propri sogni non ha futuro. Io i ponti li faccio, li pratico, li percorro. Ho la ‘pontite’, chi sta vicino a me, per un po’ di tempo, guarda i ponti in modo diverso. Ai tecnici lascio il calcolo, io progetto“, ha dichiarato in quello che è stato un vero e proprio intervento show, anche abbastanza veloce a causa dei tempi accorciati per un ritardo logistico.

Dinamico, sempre con la battuta pronta, eclettico, il prof. Siviero ha mostrato diverse immagini dei ponti di tutto il mondo, alcuni dei quali realizzati da lui in prima persona, sottolineandone l’armonia con il paesaggio, l’emozione che suscitano, l’aspetto sentimentale oltre il gesto tecnico.

Ai microfoni di StrettoWeb, Siviero ha dichiarato: “questi sono stati tre giorni veramente esaltanti in cui tutta la tematica del ponte che mi piace di più, che è quella umanistica, si è sviluppata in termini tali per cui si è parlato di poesia, di filosofia di emozioni di modo di affrontare le persone nel mio intervento parlo proprio della filosofia delle emozioni, delle suggestioni che si creano quando si vede un ponte bello. Da questo punto di vista farò vedere per l’ennesima volta anche la mia idea del ponte di Messina con i grattacieli che io spero che verrà fatto. Prima di tutto deve essere fatto il Ponte. Io sono un grande fautore del Ponte, poi a Ponte finito magari cercheremo anche di realizzare questa grandissima opera che emotivamente metterà insieme Scilla e Cariddi che si daranno la mano sul Ponte“.

I romani e il ponte che permise agli elefanti di attraversare lo Stretto

Felice Costabile, professore emerito di Diritto Romano e Senior Rettore dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Membro della Società Archeologica di Atene e dell’Istituto Archeologico Germanico, è intervenuto ai microfoni di StrettoWeb raccontando come già nel 251 a.C., Lucio Cecilio Metello, si pose il problema di come attraversare lo Stretto, realizzando un ponte mobile con delle specie di zattere galleggianti con le quali i romani, dopo aver sconfitto i cartaginesi a Palermo, trasportarono addirittura gli elefanti dalla Sicilia al continente.

Samonà: “Sicilia e Calabria ponte culturale nel Mediterraneo”

Alberto Samonà, direttore Istituto Villa Adriana e Villa d’Este, ha relazionato sul tema“Un ponte tra l’Italia Mediterranea e la Grecia”. Intervistato da StrettoWeb, Samonà ha riflettuto su legami storici e culturali che uniscono Sicilia e Calabria all’antica Grecia, definendole un vero e proprio punto ponte culturale mediterraneo.

Chiara Ianeselli e le novità del progetto MIRA: arte, cultura e un legame con l’Africa

Chiara Ianeselli, Dirigente Unità di Missione per la cooperazione culturale con l’Africa e il Mediterraneo allargato, incaricata della definizione del programma artistico del MIRA, ai microfoni di StrettoWeb ha parlato degli sviluppi del progetto MIRA: “abbiamo avuto questo appuntamento del 7 novembre dove abbiamo parlato dell’arte e la storia della pirotecnica, al Sacro Monte di Pietà, quindi stiamo arrivando piano piano sul territorio.

In collaborazione col Comune e con l’Università c’è questo grande concerto di Eleonora Bordonaro previsto per il 16 dicembre, un evento gratuito al Teatro Vittorio Emanuele, e anche quella sarà una nuova occasione per poi annunciare gli eventi successivi. È interessante parlare di ponti oggi nell’ambito di MIRA, anche pensando alle attività che stiamo programmando: un simposio internazionale che vedrà la partecipazione di artisti stranieri, ma anche del contesto locale, e soprattutto ci fa pensare anche a questa idea di immaginario, realtà e unità e frammentazione del Mediterraneo.

Infatti una delle domande più costanti è quella: fin dove arriva il Mediterraneo? Come disse Senghor, immaginiamo anche un “Mediterraneo senegalese”, quindi è davvero anche un progetto aperto alla diaspora, e chiaramente il concetto di ponti è interessantissimo in questo ambito.

Infatti è proprio l’Africa centrale, nell’Unità di Missione per la cooperazione culturale con l’Africa e il Mediterraneo allargato dove lavoro, MIRA è uno dei progetti che stiamo portando avanti. Abbiamo appena chiuso proprio oggi il Premio Mattei, che è un premio dedicato a realtà culturali che hanno rapporti, collaborano e costruiscono proprio con i paesi africani.

Una parte è dedicata alla produzione artistica, con un investimento totale del premio di 1 milione di euro, e una parte invece alla formazione culturale, quindi alla creazione di percorsi di formazione. Quindi chiaramente questi sono ponti anche a lungo termine che andiamo a costruire anche con una continuità del progetto“.