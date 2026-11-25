La realizzazione di una grande infrastruttura può produrre effetti che vanno oltre la mobilità e le ricadute economiche direttamente misurabili, contribuendo alla riconoscibilità internazionale del Paese che la costruisce. È il tema affrontato da TEHA Group nel capitolo dedicato alle ricadute reputazionali del Ponte sullo Stretto di Messina, contenuto nello studio presentato al CNEL di Roma da Valerio De Molli, CEO e Managing Partner di TEHA Group e The European House – Ambrosetti. L’analisi individua quattro principali ambiti di potenziale impatto: il rafforzamento della percezione internazionale e del soft power, l’orgoglio nazionale e la fiducia interna, la copertura mediatica e la notorietà internazionale, l’attrazione degli investimenti. Per approfondire queste dimensioni, lo studio confronta le caratteristiche progettuali del Ponte sullo Stretto con quelle delle principali infrastrutture esistenti e analizza alcuni esempi internazionali di collegamenti stabili che hanno favorito l’integrazione economica e territoriale.

Le caratteristiche tecniche del Ponte sullo Stretto e i record mondiali

Secondo il confronto effettuato da TEHA sui dati Webuild, il progetto del Ponte sullo Stretto presenta cinque caratteristiche destinate, se realizzate secondo le specifiche previste, a superare i primati mondiali richiamati nella presentazione. La prima riguarda la lunghezza della campata sospesa centrale, pari a 3.300 metri, rispetto ai 2.023 metri del ponte turco 1915 Çanakkale. La seconda concerne la larghezza dell’impalcato, prevista in 60,4 metri contro i 45 metri dello stesso ponte turco. Anche l’altezza delle torri sulle due sponde, pari a 399 metri, supererebbe quella delle torri del Çanakkale, che raggiungono 318 metri. Per quanto riguarda i cavi di sospensione, il diametro previsto è di 1,26 metri rispetto al precedente riferimento di 1,12 metri del ponte giapponese Akashi, mentre il numero di fili d’acciaio che compongono ciascun cavo raggiungerebbe 44.323 unità, contro le 36.830 indicate per l’infrastruttura giapponese.

Le caratteristiche tecniche richiamate da TEHA contribuiscono a definire la potenziale riconoscibilità internazionale dell’opera. Lo studio associa infatti la realizzazione di infrastrutture dalle prestazioni particolarmente innovative alla possibilità di valorizzare le competenze ingegneristiche, industriali e tecnologiche del Paese. I dati riguardano tuttavia le specifiche progettuali del Ponte sullo Stretto e non primati già conseguiti, essendo subordinati alla realizzazione dell’infrastruttura. Per comprendere come il valore reputazionale delle grandi opere possa tradursi anche in effetti economici, la presentazione prende in esame quattro differenti esperienze internazionali, caratterizzate dalla capacità di rafforzare le relazioni tra territori precedentemente separati da ostacoli geografici o da confini nazionali.

Il ponte Øresund tra Danimarca e Svezia

Il primo esempio riguarda il ponte Øresund, collegamento tra Danimarca e Svezia considerato da TEHA un caso di rafforzamento della reputazione istituzionale attraverso la cooperazione transfrontaliera. L’infrastruttura ha contribuito all’integrazione dei mercati del lavoro e alla crescita delle relazioni tra i sistemi universitari e produttivi dei due Paesi. Secondo i dati riportati nello studio, i pendolari sono passati da circa 3 mila a 20 mila nel 2008, raggiungendo successivamente quota 24 mila. La maggiore integrazione ha accompagnato anche lo sviluppo di realtà come Medicon Valley, un sistema nel quale università e imprese impegnate nella ricerca e sviluppo operano attraverso strette relazioni territoriali. Sul ponte transitano oggi circa otto milioni di veicoli ogni anno. Il caso viene richiamato per evidenziare come la realizzazione di un collegamento stabile possa assumere un valore istituzionale e reputazionale associato alla capacità di cooperazione e integrazione tra territori differenti.

Singapore e Johor, il collegamento che sostiene una zona economica speciale

Un secondo esempio è rappresentato dal Johor-Singapore Causeway, il collegamento terrestre tra Singapore e Johor Bahru, in Malesia, attraversato quotidianamente da circa 300 mila persone. L’infrastruttura favorisce la mobilità dei lavoratori, gli scambi commerciali e la complementarità tra i due sistemi economici. TEHA richiama in particolare il ruolo del collegamento a sostegno della Johor-Singapore Special Economic Zone, istituita nel 2025 per attrarre investimenti e rafforzare le filiere industriali e tecnologiche. Tra gennaio 2025 e giugno 2026, la zona economica ha registrato investimenti per un valore di circa 20 miliardi di euro, dei quali circa il 45% già realizzato, con 12.796 posti di lavoro associati ai progetti. Il confronto evidenzia le opportunità che possono svilupparsi quando la continuità dei collegamenti viene accompagnata da strumenti di integrazione economica e da politiche finalizzate all’attrazione degli investimenti.

Il ponte dei Dardanelli e i risparmi economici per la Turchia

Tra le infrastrutture analizzate figura anche il 1915 Çanakkale Bridge, inaugurato nel 2022 in Turchia e caratterizzato da una campata sospesa centrale di 2.023 metri. Secondo TEHA, il ponte rappresenta un simbolo della capacità ingegneristica del Paese e della sua strategia di modernizzazione infrastrutturale. La realizzazione del collegamento ha consentito di rafforzare le relazioni tra la parte europea e quella asiatica della Turchia, riducendo a sei minuti il tempo necessario per attraversare lo Stretto dei Dardanelli. Nei primi quattro anni di esercizio, secondo i dati riportati nella presentazione, l’infrastruttura ha generato 2,4 miliardi di euro di risparmi complessivi in termini di tempo e carburante. Nei primi tre anni dall’apertura è stata attraversata da circa sette milioni di veicoli. Lo studio utilizza questo esempio per illustrare la possibile relazione tra riconoscibilità internazionale di una grande opera e benefici derivanti dalla sua funzione trasportistica.

Il King Fahd Causeway e l’integrazione tra Arabia Saudita e Bahrain

Il quarto caso internazionale esaminato riguarda il King Fahd Causeway, inaugurato nel 1986 e sviluppato lungo un percorso di 25 chilometri. L’infrastruttura costituisce l’unico collegamento terrestre tra Arabia Saudita e Bahrain e ha favorito il rafforzamento delle relazioni commerciali, turistiche e sociali tra i due Paesi. Secondo TEHA, la gestione congiunta del collegamento rappresenta anche un esempio di cooperazione infrastrutturale bilaterale, ulteriormente rafforzata da iniziative di digitalizzazione dei controlli di frontiera e di semplificazione della circolazione delle persone e delle merci. Nel 2025, il King Fahd Causeway ha registrato 33,7 milioni di transiti di passeggeri, equivalenti a oltre 92 mila al giorno, con una crescita dell’1,6% rispetto al 2024. Il caso evidenzia come una grande infrastruttura possa accompagnare processi di integrazione economica attraverso un utilizzo continuativo da parte dei territori collegati.

Le opportunità reputazionali per l’Italia

Attraverso questi quattro esempi, TEHA individua possibili analogie con il progetto del Ponte sullo Stretto, sottolineando la capacità delle grandi opere di diventare elementi di riconoscibilità internazionale, promuovere le competenze tecniche e favorire l’attrazione di investimenti. Il valore reputazionale potrebbe quindi rappresentare un’ulteriore dimensione delle ricadute dell’infrastruttura, distinta dagli effetti economici direttamente quantificati negli altri capitoli. Lo studio non attribuisce tuttavia un valore monetario specifico a questi benefici e non formula previsioni numeriche sull’incremento degli investimenti esteri o della notorietà internazionale dell’Italia. I casi analizzati costituiscono riferimenti comparativi utili a illustrare le opportunità potenziali, senza implicare che i risultati registrati in altri contesti territoriali possano riprodursi automaticamente nell’area dello Stretto.