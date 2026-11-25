Circa 100 miliardi di euro di investimenti infrastrutturali programmati o in corso tra Calabria e Sicilia, destinati a modificare la rete dei trasporti delle due regioni. È il quadro nel quale TEHA Group inserisce la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, analizzando la capacità del collegamento stabile di valorizzare gli effetti delle altre infrastrutture stradali e ferroviarie. Il capitolo dedicato all’abilitazione e all’incentivazione di ulteriori investimenti, contenuto nello studio presentato al CNEL di Roma da Valerio De Molli, CEO e Managing Partner di TEHA Group e The European House – Ambrosetti, evidenzia come la continuità fisica tra Sicilia e continente possa amplificare i benefici dei progetti di ammodernamento già programmati. Il concetto centrale è quello dell’effetto rete: le singole opere, pur producendo miglioramenti autonomi, potrebbero esprimere maggiori potenzialità attraverso la loro integrazione in un sistema di trasporto continuo.

Calabria, oltre 50 miliardi di investimenti tra strade e ferrovie

Secondo la ricognizione effettuata da TEHA sui dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di Anas, RFI e delle amministrazioni regionali, la Calabria è interessata da oltre 50 miliardi di euro di investimenti infrastrutturali programmati o in corso. Tra le principali opere stradali figurano il terzo megalotto della Strada Statale 106 Jonica, ulteriori 80 chilometri di nuove tratte della stessa arteria e il completamento della Trasversale delle Serre, la SS182. Sul piano ferroviario, la presentazione richiama l’elettrificazione della linea Sibari-Crotone-Catanzaro-Lamezia, il potenziamento del nodo metropolitano di Reggio Calabria e quello del collegamento ferroviario con il porto di Gioia Tauro. A questi interventi si aggiunge la nuova linea ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria, della quale è stata avviata la prima fase. Il collegamento stabile dello Stretto si inserirebbe dunque in una prospettiva di ammodernamento complessivo della mobilità regionale, con ricadute potenzialmente estese ai collegamenti nazionali e internazionali.

Sicilia, le nuove autostrade e il collegamento ferroviario Palermo-Catania-Messina

Anche la Sicilia è interessata da un programma infrastrutturale di circa 50 miliardi di euro tra rete stradale e ferroviaria. Tra gli interventi individuati nello studio figurano le tangenziali di Palermo, Agrigento e Catania, il completamento dell’autostrada Siracusa-Gela e gli interventi sull’autostrada A19 Palermo-Catania. Sul fronte ferroviario, particolare rilevanza assume il progetto relativo alla direttrice Palermo-Catania-Messina. Secondo TEHA, il potenziamento della rete interna dell’isola consentirebbe già un miglioramento delle prestazioni dei collegamenti, ma la permanenza della discontinuità fisica sullo Stretto limiterebbe parte dei benefici legati alla connessione con il resto del Paese. È attraverso l’integrazione tra le nuove linee siciliane, il Ponte e l’estensione dell’alta velocità e alta capacità che lo studio prospetta una riduzione più significativa dei tempi di percorrenza sulle principali direttrici nazionali. I circa 100 miliardi richiamati rappresentano comunque investimenti programmati o in corso e non nuove risorse generate automaticamente dalla realizzazione del Ponte.

Roma-Messina in 3 ore e 42 minuti, Roma-Catania in quattro ore e mezza

Per quantificare i benefici dell’integrazione infrastrutturale, TEHA confronta tre scenari distinti: la situazione attuale, quella caratterizzata dagli interventi sulle reti senza il Ponte e quella comprendente anche il collegamento stabile e l’alta velocità e alta capacità ferroviaria. Attualmente, il viaggio tra Roma e Palermo richiede, secondo i dati considerati, 11,6 ore. Con gli interventi infrastrutturali senza il Ponte il tempo scenderebbe a 9,4 ore, mentre nello scenario completo si arriverebbe a 7,7 ore, con una riduzione complessiva del 34%. Ancora più significativo il miglioramento previsto sulla tratta Roma-Catania, che passerebbe dalle attuali dieci ore a 6,2 ore nello scenario intermedio e a 4,5 ore con il Ponte e l’alta velocità, per un abbattimento complessivo del 55%.

La riduzione maggiore riguarderebbe la tratta Roma-Messina, il cui tempo di percorrenza passerebbe dalle attuali nove ore a 5,4 ore con gli interventi infrastrutturali senza il Ponte e a 3,7 ore nello scenario completo, equivalenti a circa tre ore e 42 minuti. Il risparmio complessivo raggiungerebbe il 59%. Il dato non rappresenta il risultato della sola costruzione dell’attraversamento stabile, ma deriva dalla combinazione degli interventi sulla rete ferroviaria, della realizzazione del Ponte e dell’estensione dell’alta capacità e alta velocità. Secondo TEHA, questo sistema consentirebbe alla direttrice tirrenica di integrarsi più efficacemente nel Corridoio Scandinavo-Mediterraneo della rete TEN-T, migliorando la connessione della Sicilia con il resto d’Italia e con l’Europa.

Il trasferimento dei traffici e la riduzione delle emissioni di CO2

Un ulteriore elemento analizzato riguarda la modifica della distribuzione dei traffici tra le diverse modalità di trasporto dopo il completamento dell’infrastruttura. Secondo lo studio, la disponibilità del collegamento stabile favorirebbe una riorganizzazione della mobilità dei passeggeri e delle merci, riducendo il ricorso ai collegamenti marittimi brevi nell’area dello Stretto e modificando il peso relativo dei trasporti stradali e ferroviari. TEHA stima una riduzione di circa 526 mila miglia nautiche di collegamenti marittimi brevi, alla quale associa una diminuzione di circa 200 mila tonnellate di emissioni di CO2 ogni anno. Per rappresentare la dimensione di questo valore, la presentazione lo paragona alla quantità di anidride carbonica assorbita annualmente da nove milioni di alberi. La stima si riferisce agli effetti della riorganizzazione dei traffici nell’area dello Stretto e non costituisce un bilancio ambientale complessivo dell’intero ciclo di vita dell’opera, comprese le attività di costruzione.