Cateno De Luca ribadisce il proprio sostegno alla realizzazione del Ponte sullo Stretto, ma pone una questione precisa sulle modalità di finanziamento dell’opera. Il leader di Sud chiama Nord, intervenuto durante un evento politico a Lamezia Terme, ha espresso la propria contrarietà all’utilizzo delle risorse del Fondo sviluppo e coesione, sostenendo che l’infrastruttura debba essere finanziata attraverso fondi europei e statali. La posizione di De Luca non riguarda dunque la necessità di realizzare il collegamento stabile tra Calabria e Sicilia, ma le risorse economiche da destinare al progetto. Una distinzione che il leader di Sud chiama Nord ha voluto evidenziare, sottolineando come il “confronto politico debba concentrarsi anche sulle modalità di attuazione dell’opera”.

“Tutto il centrodestra è pontista. Quando io ero pontista, altri erano contro il Ponte all’interno del centrodestra”

Nel corso del suo intervento a Lamezia Terme, De Luca ha richiamato le diverse posizioni che, nel tempo, hanno caratterizzato il dibattito sul Ponte sullo Stretto anche all’interno del centrodestra. “Tutto il centrodestra è pontista. Quando io ero pontista, altri erano contro il Ponte all’interno del centrodestra”. Il punto centrale delle dichiarazioni riguarda l’utilizzo del Fondo sviluppo e coesione per finanziare il Ponte. Una scelta che Cateno De Luca contesta apertamente, sostenendo la necessità di ricorrere a risorse differenti. “Cambia un aspetto, però: non sono d’accordo che il Ponte si realizzi col Fondo sviluppo e coesione ma, come era prima, si inserisca nella strategia del corridoio Berlino-Palermo. Quindi, con fondi europei e fondi statali”, puntualizza De Luca. “Non capisco perché il Ponte debba essere realizzato con i soldi dei calabresi e dei siciliani”, sottolinea De Luca.