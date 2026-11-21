Accordo con il Centrodestra alle elezioni politiche, ma piena autonomia nelle scelte per le amministrative. È questo il passaggio politicamente più significativo dell’intervento di Cateno De Luca a Lamezia Terme, dove si è svolta la presentazione regionale calabrese della federazione che unisce Sindaci d’Italia e Sud chiama Nord. Il leader del movimento ha chiarito i termini dell’intesa con lo schieramento di Centrodestra, spiegando che l’accordo riguarda esclusivamente le elezioni per la Camera dei deputati e il Senato, mentre sui territori le scelte elettorali resteranno autonome. La tappa calabrese si inserisce nel tour nazionale che sta portando il progetto politico nelle diverse regioni italiane, dopo l’appuntamento di Bari e gli incontri organizzati in altri capoluoghi. Per la presentazione in Calabria è stata scelta Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, dove sono arrivati anche il presidente di Sindaci d’Italia, Ernesto Magorno, e la presidente di Sud chiama Nord, Laura Castelli.

De Luca a Lamezia Terme: nasce la federazione tra Sindaci d’Italia e Sud chiama Nord

La presentazione regionale calabrese rappresenta un nuovo passaggio nel percorso di organizzazione della federazione tra Sindaci d’Italia e Sud chiama Nord. Il progetto, guidato politicamente da Cateno De Luca, si propone di ampliare la propria presenza oltre la Sicilia, coinvolgendo realtà civiche e amministratori locali delle diverse regioni. Nel corso dell’incontro lametino, De Luca ha ripercorso la propria esperienza nelle amministrazioni comunali, utilizzandola come punto di partenza per una riflessione sul funzionamento del sistema politico e istituzionale. “Sono quasi 40 anni che vivo nei Palazzi municipali – ha detto nel suo intervento De Luca –. E oggi la consapevolezza non è frutto di una valutazione romantica, ma è la presa d’atto di un sistema. Manca solo la certificazione del tribunale per dichiarare il fallimento del sistema”.

L’accordo con il Centrodestra: De Luca chiarisce la strategia per Camera e Senato

Uno degli aspetti più rilevanti emersi durante l’appuntamento riguarda la collocazione politica della federazione e il rapporto con il Centrodestra. De Luca ha confermato l’esistenza di un accordo con lo schieramento, spiegando che il nuovo progetto si inserisce in una strategia finalizzata alla valorizzazione dei territori e dei sindaci. “Abbiamo definito un accordo nell’ambito del centrodestra per una progettualità che ha avuto un’evoluzione importante, partendo dalla Sicilia, poi con Sud chiama Nord, con un movimento civico a trazione meridionalista, oggi con Sindaci d’Italia diventa un modello che si inserisce nella strategia del centrodestra per valorizzare i territori e i sindaci”, ha dichiarato De Luca.

Elezioni comunali, De Luca: “sui territori abbiamo mani libere”

Proprio la distinzione tra elezioni politiche ed elezioni amministrative costituisce uno dei punti centrali del progetto illustrato a Lamezia Terme. De Luca ha infatti chiarito che l’accordo con il Centrodestra non comporta un vincolo automatico per le competizioni elettorali nei singoli Comuni. “Sui territori – ha poi specificato De Luca – abbiamo mani libere in relazione a quello che sono le elezioni amministrative, perché l’accordo col centrodestra è esclusivamente per le elezioni di Camera e Senato”.