Circa 840 mila turisti aggiuntivi ogni anno, una maggiore spesa sul territorio di 630 milioni di euro e nuove opportunità occupazionali per il settore dell’ospitalità e dei servizi. Sono le principali ricadute turistiche associate alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina secondo lo studio di TEHA Group presentato presso la sede del CNEL a Roma da Valerio De Molli, CEO e Managing Partner di TEHA Group e The European House – Ambrosetti. L’analisi prende in considerazione sia la maggiore accessibilità di Calabria e Sicilia attraverso i nuovi collegamenti stradali e ferroviari, sia la capacità della stessa infrastruttura di diventare un elemento di attrazione per i visitatori. Le elaborazioni individuano nella riduzione dei tempi di viaggio, nella crescita della mobilità tra l’isola e il continente e nella possibilità di sviluppare itinerari turistici integrati tra le due sponde i principali fattori attraverso cui il collegamento stabile potrebbe alimentare una nuova domanda turistica.

La mobilità tra Sicilia e continente verso i 29,5 milioni di passeggeri

Il punto di partenza dello studio è rappresentato dalle previsioni di crescita dei collegamenti tra la Sicilia e il resto d’Italia. Nello scenario attuale, la mobilità passeggeri complessiva considerata da TEHA ammonta a 22,57 milioni di persone all’anno. Anche senza la costruzione del Ponte, le dinamiche tendenziali porterebbero questo valore a 26,16 milioni, mentre nello scenario caratterizzato dalla presenza del collegamento stabile si raggiungerebbero 29,52 milioni di passeggeri. L’effetto specificamente attribuito all’infrastruttura sarebbe quindi pari a circa il 13% rispetto allo scenario tendenziale. Il confronto comprende gli spostamenti locali tra Messina e Reggio Calabria, quelli tra la Sicilia e il resto del Mezzogiorno e i collegamenti dell’isola con il Centro-Nord. Una maggiore mobilità, secondo l’impostazione dello studio, rappresenterebbe una delle condizioni favorevoli per ampliare anche i flussi turistici diretti verso le due regioni.

I crocieristi di Messina e le opportunità turistiche per Reggio Calabria

Una prospettiva particolarmente interessante riguarda il turismo crocieristico. Secondo i dati riportati nelle slide, a Messina arrivano ogni anno oltre 740 mila crocieristi, un bacino di visitatori che potrebbe essere maggiormente coinvolto anche nell’offerta turistica del versante calabrese grazie alla maggiore rapidità dei collegamenti. La possibilità di attraversare più agevolmente lo Stretto consentirebbe infatti ai passeggeri delle navi da crociera di raggiungere anche Reggio Calabria. Lo studio richiama inoltre il ruolo del potenziamento ferroviario di lunga percorrenza, che, insieme al Ponte e agli investimenti infrastrutturali, potrebbe ridurre sensibilmente i tempi necessari per raggiungere Messina dalle principali città italiane. Il viaggio da Roma scenderebbe dagli attuali nove ore a circa quattro ore, mentre quello da Napoli passerebbe da cinque ore a circa tre ore e mezza. Una riduzione delle distanze temporali che potrebbe incidere sull’accessibilità turistica complessiva dei territori dello Stretto.

Il Ponte come attrazione turistica: il precedente del viadotto di Millau

Secondo TEHA, le grandi infrastrutture possono diventare esse stesse destinazioni turistiche, sia durante la fase di costruzione sia dopo l’entrata in esercizio. A sostegno di questa prospettiva, la presentazione richiama l’esempio del viadotto di Millau, in Francia, visitato ogni anno da circa 1,1 milioni di turisti e inserito tra i cento luoghi più visitati del Paese. Il riferimento viene utilizzato per evidenziare come un’opera infrastrutturale dalle caratteristiche architettoniche e ingegneristiche particolarmente riconoscibili possa generare un interesse autonomo rispetto alla propria funzione trasportistica. Nel caso dello Stretto di Messina, questa componente si aggiungerebbe alle opportunità derivanti dalla maggiore accessibilità dei territori siciliani e calabresi, contribuendo alla crescita della domanda turistica complessiva.

Calabria e Sicilia, dagli attuali 7,3 milioni di arrivi turistici a 9,3 milioni

Le elaborazioni sui dati Istat contenute nello studio indicano una base attuale di circa 7,3 milioni di arrivi turistici complessivi in Sicilia e Calabria. Nello scenario tendenziale al 2034, gli arrivi raggiungerebbero 8,4 milioni anche in assenza del Ponte, mentre nello scenario progettuale si arriverebbe a circa 9,3 milioni. L’incremento specificamente riconducibile al collegamento stabile viene quantificato in una media di 840 mila turisti aggiuntivi all’anno, all’interno di una forchetta compresa tra 800 mila e 880 mila. È importante distinguere questo valore dall’intera crescita rispetto alla situazione attuale, poiché una parte dell’incremento sarebbe comunque associata alle dinamiche tendenziali del settore turistico. Secondo TEHA, la nuova domanda potrebbe incentivare anche la creazione di ulteriori servizi ricettivi e residenziali, necessari per sostenere l’aumento dei flussi di visitatori.

630 milioni di spesa turistica in più e 6.300 unità di lavoro all’anno

La crescita degli arrivi produrrebbe, secondo il modello, un incremento della spesa turistica complessiva nelle due regioni, dai 4,8 miliardi dello scenario di riferimento a circa 5,4 miliardi di euro. L’effetto attribuito al Ponte viene quantificato in 630 milioni di euro di spesa turistica aggiuntiva ogni anno, dalla quale deriverebbero 292 milioni di euro di PIL e 6.300 unità di lavoro equivalenti a tempo pieno annue. Si tratta di ricadute che interesserebbero il sistema economico legato all’accoglienza dei visitatori e ai servizi utilizzati durante il soggiorno. Considerando i primi trent’anni di gestione dell’infrastruttura, il contributo aggiuntivo del turismo al prodotto interno lordo raggiungerebbe circa 8,8 miliardi di euro, con un impatto occupazionale cumulato pari a 189 mila unità di lavoro equivalenti a tempo pieno. I risultati rappresentano stime prospettiche legate alla domanda turistica attesa e alla capacità del territorio di intercettarla attraverso un’offerta adeguata.