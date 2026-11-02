Polistena, incendio doloso all’azienda Auddino: il sindaco Tripodi lancia l’allarme, “modalità mafiose, individuare i responsabili”

“L’Amministrazione Comunale di Polistena esprime profonda preoccupazione per il grave incendio di natura dolosa verificatosi nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre lungo la strada provinciale Melicucco–Polistena, ai danni di un’importante azienda operante nel settore delle forniture per l’edilizia. Un episodio vile, intimidatorio, che desta allarme e che ci interroga ancora sulla presenza pervasiva delle organizzazioni criminali sul nostro territorio, soprattutto quando esse tentano di controllare e condizionare il tessuto sociale, economico e produttivo”. Lo afferma in una nota l’Amministrazione Comunale di Polistena e il sindaco Dott. Michele Tripodi.

“L’azienda colpita è cresciuta molto negli ultimi anni e rappresenta un punto di riferimento per numerose imprese artigiane e per le pubbliche amministrazioni del territorio in tema di forniture edili. È una realtà produttiva che genera lavoro, reddito e occupazione per tante persone e spesso dà sostegno alle iniziative culturali e sociali promosse sul territorio”.

“Esprimiamo piena solidarietà e vicinanza ai soci, ai lavoratori dell’azienda Auddino edilizia srl e a tutti coloro che hanno subito oltre ai danni materiali anche i danni morali a seguito di questo atto ignobile perpetrato con modalità tipicamente mafiose, viceversa esortando tutte le persone colpite a non scoraggiarsi, a risollevarsi e ripartire percorrendo l’unica possibile via, quella del lavoro onesto e della legalità. Rivolgiamo al tempo stesso un appello alle Forze dell’Ordine e alla Magistratura affinché venga fatta piena luce sull’accaduto, individuando gli esecutori materiali e gli eventuali mandanti di questa vile azione criminale”.