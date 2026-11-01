Maxi incendio nel reggino, inferno di fuoco tra Polistena e Melicucco: distrutto capannone di 1.000 mq, si indaga sull’origine del rogo

Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato poco dopo la mezzanotte tra sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre all’interno del piazzale di un’azienda che opera nel settore edilizio, situata lungo la strada provinciale che collega Polistena e Melicucco, in provincia di Reggio Calabria. Le fiamme hanno letteralmente incenerito un capannone di circa 1000mq e il materiale in esso contenuto. Il rogo, che sembra essersi sviluppato in più punti, ha distrutto anche alcuni mezzi parcheggiati all’interno del piazzale. Non risultano persone ferite. Sul posto, per domare le fiamme, sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Polistena, Siderno, Palmi e Reggio Calabria. Sul caso indaga la Polizia di Stato. Le origini dell’incendio sono al vaglio degli inquirenti e al momento nessuna ipotesi viene esclusa, nemmeno quella dolosa.