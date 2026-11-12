Polistena, grande partecipazione al Consiglio comunale aperto contro la ‘ndrangheta. Tripodi: “non ci pieghiamo alla legge mafiosa”

Una grande partecipazione popolare per dire no alla ‘ndrangheta e manifestare solidarietà all’Auddino Edilizia srl, l’azienda di Polistena recentemente colpita da un grave episodio criminoso. Cittadini, sindaci, rappresentanti delle imprese, lavoratori, giovani e associazioni si sono ritrovati ieri sera al Consiglio comunale aperto di Polistena, convocato dall’Amministrazione guidata dal sindaco Michele Tripodi per esprimere una risposta collettiva alla criminalità organizzata e ribadire il sostegno della comunità a chi opera nel rispetto della legalità. Una mobilitazione che ha coinvolto anche rappresentanti di altri territori e gli organi di informazione, trasformando l’assemblea in un momento di confronto e solidarietà. Il primo cittadino, attraverso una nota diffusa all’indomani dell’iniziativa, ha espresso soddisfazione per la partecipazione registrata, sottolineando l’importanza di non lasciare sole le vittime di episodi criminosi. Nel corso dell’incontro è emersa anche la decisione del Comune di sospendere IMU e TARI per il 2026 all’Auddino Edilizia, come segnale concreto di vicinanza all’impresa e ai suoi lavoratori.

Tripodi: “Polistena non si piega alla legge mafiosa”

Il sindaco Michele Tripodi ha evidenziato il valore della mobilitazione, sottolineando come la presenza di tanti cittadini e rappresentanti delle istituzioni abbia contribuito a rafforzare il messaggio di solidarietà nei confronti dell’azienda, attiva da molti anni nel settore dell’edilizia e fonte di occupazione per numerose famiglie. “Ieri sera a Polistena abbiamo scritto una bellissima pagina di storia pulita della nostra terra. In tantissimi, cittadini, Sindaci, aziende, lavoratori, giovani, associazioni hanno partecipato al Consiglio Comunale aperto che abbiamo convocato per condannare il grave fatto criminoso subito da Auddino Edilizia srl, un’azienda che opera nel settore dell’edilizia da molti anni e dà lavoro e occupazione a tante famiglie”. Il primo cittadino ha quindi rimarcato l’importanza della risposta arrivata dalla comunità e dai territori vicini, evidenziando la necessità di sostenere chi subisce atti criminosi e di incoraggiare le attività economiche a proseguire sulla strada della legalità.

“E’ emersa affinità di intenti e una rete di solidarietà estesa, infra-territoriale e spontanea nelle attestazioni di solidarietà. C’eravamo tutti, anche gli organi di stampa che giustamente hanno dato risalto alla vicenda affinchè giunga chiaro un messaggio: POLISTENA NON SI PIEGA ALLA LEGGE MAFIOSA. E come fatto in passato questa comunità continuerà con coraggio ad impegnarsi a fianco delle vittime, incoraggiandole a percorrere l’unica via possibile quella dell’onestà, dell’economia legale, del lavoro pulito.

Il Comune sospende IMU e TARI per il 2026 all’Auddino Edilizia

Accanto alla partecipazione popolare e alla solidarietà espressa durante il Consiglio comunale aperto, l’Amministrazione ha annunciato anche un’iniziativa concreta a favore dell’impresa colpita. Il Comune di Polistena ha deciso di sospendere i tributi IMU e TARI per il 2026 all’Auddino Edilizia srl, un provvedimento che il sindaco presenta come un gesto di vicinanza istituzionale, pur riconoscendo che le difficoltà economiche e le incertezze che gravano sull’azienda e sui suoi lavoratori richiedono risposte ben più ampie. Nella nota Tripodi ha inoltre rivolto un ringraziamento particolare al giornalista Pietro Comito per l’attenzione dedicata alla vicenda e ha richiamato la necessità di evitare polemiche e rivendicazioni politiche, privilegiando invece la condivisione e il sostegno concreto alle vittime della criminalità.

“Tra tutti i presenti vorrei esprimere un particolare ringraziamento al giornalista Pietro Comito il quale ha preso a cuore la questione, mettendo i suoi strumenti mediatici e la sua professionalità al servizio della Calabria più fragile che non si arrende all’arroganza di mafie e potenti. Cosa aggiungere altro? In questo momento bisogna soltanto ricercare condivisione. Niente polemiche. Proprio per questo motivo le precisazioni, le primogeniture, le pubblicità personali di qualche aspirante politico, peraltro basate su fatti inesistenti, lasciano il tempo che trovano. E se l’Amministrazione Comunale ha deciso di sospendere i tributi TARI e dell’IMU per il 2026 per l’Auddino Edilizia srl, lo ha deciso in autonomia, con umiltà, nella consapevolezza di voler lasciare un piccolo segno, una mano tesa verso chi oggi non deve essere lasciato solo.

La risposta della comunità alla criminalità organizzata

La partecipazione al Consiglio comunale aperto rappresenta, secondo quanto evidenziato dal sindaco, un segnale importante della volontà della comunità di Polistena di reagire collettivamente alla criminalità organizzata. La presenza di cittadini, amministratori, associazioni e rappresentanti del mondo produttivo ha consentito di costruire un momento di confronto e di ribadire la necessità di sostenere concretamente le attività economiche che subiscono episodi criminosi. In questo contesto, la decisione di sospendere i tributi comunali per il 2026 vuole rappresentare un primo gesto di solidarietà istituzionale, senza la pretesa di risolvere tutte le difficoltà dell’impresa. Il primo cittadino ha infine ringraziato quanti hanno partecipato all’iniziativa, ribadendo che la lotta alla ‘ndrangheta richiede un impegno comune, costante e concreto. “Lo ha fatto senza la pretesa di risolvere i problemi economici, molto più grandi, come le tante incertezze rimaste purtroppo sulle spalle dell’azienda e dei lavoratori. Ringraziamo ancora una volta tutti gli intervenuti per il contributo di idee che ha arricchito il confronto. Perchè la ndrangheta si può vincere solo INSIEME con azioni concrete e collettive”.