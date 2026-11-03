Incendio devastante tra Polistena e Melicucco, parla il titolare dell’azienda Auddino: “non vado via, siamo legati a questa terra” | INTERVISTA

Un duro colpo per il territorio e per l’economia locale. Tra Polistena e Melicucco, nella Piana di Gioia Tauro, l’azienda Auddino è stata devastata da un violento incendio che ha provocato ingenti danni all’attività. Un episodio che ha lasciato profondamente amareggiato il titolare, ancora incredulo di fronte a quanto accaduto e incapace di trovare una spiegazione. Nonostante il difficile momento, l’imprenditore ribadisce la volontà di non abbandonare il territorio, sottolineando il forte legame con la propria terra e la vicinanza ricevuta dopo l’incendio.

Il titolare dell’azienda Auddino: “non vado via, abbiamo ricevuto un’immensa solidarietà”

“Non vado via, siamo attaccati a questa terra, abbiamo ricevuto un’immensa solidarietà”. Sono le parole del titolare dell’azienda Auddino, che racconta il proprio stato d’animo dopo il rogo che ha devastato l’attività tra Polistena e Melicucco. Alle difficoltà provocate dall’incendio si accompagna dunque la determinazione a restare nella propria terra, insieme alla gratitudine per le numerose manifestazioni di solidarietà ricevute.

Nel video l’intervista integrale di Graziano Tomarchio per StrettoWeb al titolare dell’azienda Auddino: