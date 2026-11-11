Operaio morto a Catania, la poesia dedicata ad Antonino Fichera: “dieci metri di assenza”, il dolore diventa denuncia

Yuleisy Cruz Lezcano, poetessa e attivista, nata a Cuba e residente a Marzabotto, in provincia di Bologna ha dedicato una poesia all’operaio morto a Catania: “questi versi nascono dalla necessità di dare voce a una morte che non può essere archiviata come una tragica fatalità”. Antonino Fichera, a 44 anni, è precipitato mentre lavorava, lasciando interrotto il tempo della sua vita. “La poesia prova a raccogliere quel silenzio e a trasformarlo in memoria, indignazione e denuncia. Ad Antonino Fichera, e a tutti coloro che escono di casa per lavorare e non vi fanno più ritorno. Perché nessun salario valga una vita, nessuna caduta diventi abitudine, nessun nome si perda nel conto dei morti sul lavoro”, evidenzia Lezcano.
Dieci metri di assenza
Ad Antonino Fichera
Se avesse avuto il tempo
per contare le ore!
Per misurare la distanza
tra il mattino e la sera,
per sapere che anche il cielo
può diventare una voragine
e che dieci metri bastano
a cancellare il ritorno.
Nel bendato navigar
in mari senz’acqua,
nell’insensato cadere di morte
inerte nella fame
nell’insaziabile vuoto,
dentro il patire della domanda
l’epilogo
o abbandonare il corpo
o morire con lui.
E come se di lavoro
non potessimo morire,
si muore senza prendere
l’ultimo treno Bari-Milano
per pensare la propria morte,
si muore con le mani
ancora occupate
a riparare la pioggia,
senza sapere che il tempo
ha smesso di aspettare.
Lui aveva quarantaquattro anni
e nessuna ragione
per immaginare la fine,
il giorno gli stava davanti
come una porta lasciata socchiusa.
Non c’è stato un ultimo pensiero
da concludere, una parola
da consegnare alla sera,
soltanto il precipitare improvviso
e la terra diventata l’unica destinazione.