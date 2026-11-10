Tragedia sul lavoro a Catania, operaio di 44 anni precipita dal tetto di un’azienda e muore

Ancora una tragedia sul lavoro in Sicilia. Un operaio di 44 anni, Antonino Fichera, ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto all’interno di un’azienda della zona industriale di Catania, specializzata nella progettazione e nella fabbricazione di stampi. L’uomo è precipitato da un’altezza di circa dieci metri mentre era impegnato in alcuni interventi di riparazione sul tetto dello stabilimento. Secondo le prime informazioni, il lavoratore stava effettuando lavori finalizzati a risolvere alcune infiltrazioni d’acqua nella copertura dell’edificio quando si è verificata la caduta. Un volo di circa dieci metri che si è rivelato fatale, nonostante l’attivazione dei soccorsi sanitari. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e l’elisoccorso partito dall’ospedale Cannizzaro di Catania, ma per il quarantaquattrenne non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato e i tecnici dello Spresal dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania, chiamati a effettuare gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto.

Inutili i soccorsi del 118 e dell’elisoccorso dell’ospedale Cannizzaro

Dopo l’incidente è stato attivato il sistema di emergenza medica, con l’intervento sul posto di un mezzo del 118 e il supporto dell’elisoccorso decollato dall’ospedale Cannizzaro di Catania. La gravità della situazione ha richiesto l’attivazione dei soccorsi, ma ogni intervento si è rivelato inutile. Per Antonino Fichera non c’è stato nulla da fare. Il lavoratore ha perso la vita a seguito della caduta avvenuta durante l’attività di manutenzione sulla copertura dello stabilimento industriale. La tragedia riporta all’attenzione pubblica il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare durante le attività che comportano operazioni in quota e la possibilità di cadute dall’alto.

Polizia e Spresal sul posto: accertamenti sulla dinamica dell’incidente

All’interno dell’azienda sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Catania e i tecnici dello Spresal, il Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Asp etnea. Gli accertamenti dovranno consentire di chiarire la dinamica della caduta e le circostanze nelle quali l’operaio stava effettuando i lavori di riparazione sul tetto. L’attività dello Spresal riguarda la verifica delle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti lavorativi. Nel caso dell’incidente avvenuto a Catania, i tecnici saranno chiamati a esaminare gli elementi utili a ricostruire quanto accaduto durante l’intervento di manutenzione. Al momento, sulla base delle informazioni disponibili, non sono state indicate le cause che hanno provocato la caduta. Non è quindi possibile attribuire responsabilità o stabilire se vi siano state eventuali irregolarità nelle procedure di sicurezza. La ricostruzione dei fatti sarà affidata agli accertamenti degli organi intervenuti.