E’ ai domiciliari il sindaco di Belcastro (Catanzaro), Antonio Torchia, coinvolto nell’operazione ‘Arione‘ della Dda di Catanzaro che, stamani con 21 arresti (15 in carcere e sei ai domiciliari) eseguiti dai Carabinieri, ha smantellato la cosca Pane, un sodalizio di stampo ‘ndranghestico operante nello stesso comune calabrese e con diramazioni anche a Botricello, Marcedusa, Sersale e Mesoraca (Catanzaro). Secondo quanto riporta ANSA, il primo cittadino è indagato per concorso esterno in riferimento al rilascio di una concessione demaniale marittima e altri interventi diretti a favorire l’attività di uno stabilimento balneare ritenuto dagli investigatori riconducibile a esponenti della cosca.

I militari dell’Arma – oggi ne sono stati impiegati circa 170 – hanno eseguito anche sequestri di beni per un valore complessivo di circa 4,5 milioni di euro: tra questi, un’impresa agricola, un bar, l’impresa che gestisce lo stabilimento balneare, una società del settore edile, un impianto di inerti a Sellia (Catanzaro) e alcuni terreni di proprietà della Provincia di Catanzaro. Le indagini su questi terreni riguardano l’occupazione abusiva di circa 50 ettari concessi in comodato d’uso a un centro di ricerca, utilizzati da persone riconducibili alla cosca per la coltivazione, l’allevamento e il deposito di foraggio.