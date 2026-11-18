Nella mattinata odierna, nelle province di Catanzaro e Crotone, i Carabinieri del Comando Provinciale di Catanzaro, hanno dato esecuzione all’ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 21 persone, di cui 15 destinatarie della custodia cautelare in carcere e 6 degli arresti domiciliari, ritenute responsabili, a vario titolo, di “associazione di tipo mafioso”, “concorso esterno in associazione mafiosa”, “trasferimento fraudolento di valori”, “autoriciclaggio”, “truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”, “corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio”, “falsità materiale e ideologica in atti pubblici”, “invasione di terreni o edifici” ed “estorsione”, nonché “lesioni personali”, “violenza privata” e “reati in materia di armi e stupefacenti”. Per alcune fattispecie è contestata l’aggravante del metodo mafioso o della finalità di agevolazione del sodalizio.

Circa 170 Carabinieri, con il supporto dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori “Calabria”, dell’8° Nucleo Elicotteri di Vibo Valentia, del 14° Battaglione Carabinieri “Calabria”, dei Carabinieri Forestali e di Unità cinofile per la ricerca di armi, esplosivi e stupefacenti hanno eseguito il provvedimento restrittivo, dando luogo a ingenti sequestri e a numerose perquisizioni. La complessa e articolata attività investigativa, avviata nel 2020, diretta e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro e delegata ai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catanzaro, convenzionalmente denominata “Arione”, si è sviluppata attraverso complesse attività tecniche di intercettazioni telefoniche e ambientali, servizi di osservazione, controllo e pedinamento, acquisizioni documentali e riscontri alle dichiarazioni rese da più collaboratori di giustizia.

Gli esiti investigativi hanno consentito di delineare, nella fase delle indagini preliminari, che necessita della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa, la gravità indiziaria circa l’esistenza e l’attuale operatività di un sodalizio di stampo ‘ndranghetistico facente capo ad esponenti della famiglia “Pane”, articolazione della ’ndrangheta con epicentro a Belcastro (CZ) e proiezione nei comuni di Botricello (CZ), Marcedusa (CZ) e Sersale (CZ), operante sotto l’influenza della locale di ‘ndrangheta di Mesoraca (KR). Secondo la ricostruzione accolta ai fini cautelari, il sodalizio, dotato di una struttura verticistica e di una cassa comune, si sarebbe avvalso della forza intimidatrice del vincolo associativo per controllare il territorio e condizionarne le attività economiche locali.

Le investigazioni hanno inoltre delineato un sistema di intestazioni fittizie di beni e attività economiche. Secondo l’ipotesi accusatoria, gli effettivi titolari avrebbero conservato la disponibilità delle imprese e dei terreni intestandoli a terzi, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali. Gli accertamenti hanno riguardato anche ipotesi di reimpiego di proventi illeciti in attività economiche e di acquisizione fraudolenta di contributi pubblici nel settore agricolo. È stata altresì ricostruita, sul piano indiziario, l’occupazione abusiva di circa 50 ettari di terreni di proprietà della Provincia di Catanzaro, insistenti nei comuni di Belcastro e Mesoraca e concessi in comodato d’uso a un centro di ricerca, utilizzati da soggetti riconducibili alla cosca per la coltivazione, l’allevamento e il deposito di foraggio.

Il provvedimento riguarda anche il contributo che un amministratore comunale di Belcastro avrebbe fornito al sodalizio nell’esercizio delle proprie funzioni, relative al rilascio di una concessione demaniale marittima e altri interventi diretti a favorire l’attività di uno stabilimento balneare ritenuto riconducibile a esponenti della cosca. Con la stessa ordinanza il G.I.P. ha disposto il sequestro preventivo di quattro attività imprenditoriali, compresi i rispettivi patrimoni aziendali, per un valore complessivo di circa 4 milioni di euro e di somme per complessivi 590.773,30 euro, indicate quali profitti dei reati ipotizzati. Si tratta di un’impresa agricola, di un bar, dell’impresa che gestisce uno stabilimento balneare e di una società impegnata nel settore edile. Il sequestro riguarda anche un impianto di inerti a Sellia (CZ), alcuni terreni a Belcastro e dei citati 50 ettari di terreni di proprietà della Provincia di Catanzaro situati tra Belcastro e Mesoraca.

Il valore complessivo dei sequestri preventivi operati nell’ambito dell’intera operazione ammonta a circa 4,5 milioni di euro. Il procedimento per le fattispecie di reato ipotizzate è attualmente nella fase delle indagini preliminari.