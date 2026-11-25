Un piano per assaltare il Tribunale di Locri e recuperare una partita di droga e, soprattutto, 5 milioni di euro in contanti precedentemente sequestrati. È quanto avrebbero progettato le cosche della Locride, secondo quanto emerso nell’ambito della maxi inchiesta contro la ’ndrangheta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria. A rivelare il retroscena è stato il procuratore di Reggio Calabria Giuseppe Borrelli, durante la conferenza stampa in cui sono stati illustrati i dettagli dell’operazione condotta questa mattina dai Carabinieri del ROS, culminata con 33 arresti.

Le accuse contestate, a vario titolo, agli indagati riguardano il traffico internazionale di sostanze stupefacenti, la detenzione di armi, anche da guerra, il riciclaggio e la ricettazione, con l’aggravante della finalità di agevolare la ’ndrangheta. L’attività investigativa ha interessato principalmente le cosche della Locride, coinvolgendo anche indagati che, secondo gli inquirenti, avrebbero avuto collegamenti con i clan del mandamento Centro e di quello tirrenico.