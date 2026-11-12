Morto Toni Capuozzo, il ricordo di Miccichè: “lo incontrai a casa di Berlusconi, che lo aveva conosciuto a Mosca”

La morte di Toni Capuozzo, storico giornalista e inviato di guerra scomparso all’età di 77 anni, suscita profondo cordoglio anche nel mondo politico. Tra i messaggi di ricordo arriva quello dell’onorevole Gianfranco Miccichè, che ripercorre alcuni momenti personali legati al giornalista, soffermandosi in particolare sul loro incontro nella casa di Silvio Berlusconi. Un ricordo che riporta alla luce anche il rapporto tra Capuozzo e l’ex presidente del Consiglio, che, secondo quanto raccontato da Miccichè, aveva conosciuto il giornalista a Mosca. Nella nota, l’esponente politico esprime la propria ammirazione per le qualità umane e professionali di Capuozzo, ricordando anche un video che il giornalista aveva dedicato a Berlusconi in occasione del suo ottantesimo compleanno.

“Apprendo con grande dispiacere la notizia della scomparsa di Toni Capuozzo. Se ne va un uomo di grande valore, un giornalista straordinario. Ricordo ancora con emozione il nostro incontro a casa di Silvio Berlusconi, che raccontava di averlo conosciuto a Mosca”. Lo afferma in una nota l’onorevole Gianfranco Miccichè, affidando al ricordo di quell’incontro il proprio omaggio a uno dei volti più conosciuti del giornalismo televisivo italiano. Un legame personale che emerge anche nel passaggio conclusivo del messaggio, dedicato al talento e alla sensibilità del giornalista. “Tra i tanti ricordi, resta quello del video che Toni dedicò a Berlusconi per i suoi ottant’anni. Un racconto strepitoso, che dice molto del suo talento e della sua sensibilità – conclude. Incrociare nella vita uomini di questa statura è un privilegio raro. E io, in questo, sono stato davvero fortunato”.