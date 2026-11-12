È morto Toni Capuozzo, addio allo storico inviato di guerra Mediaset: aveva 77 anni, poche settimane fa l’annuncio del tumore

È morto Toni Capuozzo, storico giornalista e inviato di guerra di Mediaset. Aveva 77 anni. Soltanto poche settimane fa, il 23 ottobre, il giornalista aveva annunciato pubblicamente di avere un tumore, affidando ai social una riflessione sulla malattia e sulla volontà di affrontarla con l’aiuto dei medici e degli affetti più cari. Con la sua scomparsa il giornalismo italiano perde uno dei suoi volti più conosciuti, un professionista che per decenni ha raccontato guerre, crisi internazionali e vicende umane dai luoghi più difficili del pianeta. Dall’ex Jugoslavia alla Somalia, dal Medio Oriente all’Afghanistan e all’Iraq, Capuozzo aveva costruito la propria carriera attraverso il lavoro sul campo, diventando un punto di riferimento dell’informazione televisiva italiana e accompagnando generazioni di telespettatori nella comprensione dei principali avvenimenti della storia contemporanea.

Chi era Toni Capuozzo: dalle origini friulane agli inizi nel giornalismo

Antonio Capuozzo, conosciuto da tutti come Toni, era nato il 7 dicembre 1948 a Palmanova, in provincia di Udine, da padre napoletano e madre triestina. Cresciuto in Friuli Venezia Giulia, aveva frequentato il liceo classico prima di laurearsi in Sociologia all’Università di Trento. Durante gli anni giovanili si era avvicinato alla politica, militando inizialmente nel Partito comunista italiano e successivamente in Lotta Continua. Proprio attraverso il quotidiano legato a quest’ultima formazione aveva iniziato la propria attività giornalistica nel 1979, occupandosi soprattutto delle vicende politiche e sociali dell’America Latina. Diventato giornalista professionista nel 1983, aveva successivamente collaborato con il quotidiano Reporter e con i periodici Panorama Mese ed Epoca. Un percorso che gli aveva permesso di sviluppare una profonda conoscenza della politica internazionale e di avvicinarsi progressivamente al mondo della televisione, dove sarebbe diventato uno dei cronisti più riconoscibili del panorama italiano.

Le guerre raccontate in prima linea: dai Balcani all’Afghanistan

La notorietà di Toni Capuozzo come inviato di guerra è legata soprattutto ai reportage realizzati durante alcuni dei conflitti più drammatici degli ultimi decenni. Dopo le prime esperienze televisive, tra cui il lavoro per Mixer di Giovanni Minoli, dove si era occupato anche di mafia, era approdato alle testate giornalistiche Mediaset, collaborando con Tg4, Tg5 e Studio Aperto. La sua attività lo aveva portato sui principali fronti di guerra, dalle ex repubbliche jugoslave alla Somalia, dall’Afghanistan al Medio Oriente, fino all’Iraq. Attraverso i suoi servizi aveva documentato non soltanto gli sviluppi militari e politici dei conflitti, ma anche le conseguenze delle guerre sulla popolazione civile, dando spazio alle storie delle persone coinvolte. Il suo modo di raccontare gli avvenimenti, caratterizzato da uno stile diretto e da una particolare attenzione alla dimensione umana, gli aveva consentito di costruire un rapporto di fiducia con il pubblico. Nel 2004, durante la guerra in Iraq, era stato anche sequestrato per alcune ore insieme alla troupe del Tg5 nei pressi di Najaf da miliziani legati al movimento di Moqtada al-Sadr.

Il successo in televisione con il Tg5 e il programma Terra!

Accanto all’attività di inviato, Capuozzo aveva ricoperto importanti incarichi nell’informazione televisiva italiana. Era stato vicedirettore del Tg5 fino al 2013 e aveva legato il proprio nome soprattutto a Terra!, il programma settimanale di approfondimento giornalistico da lui curato e condotto dal 2000 al 2017. La trasmissione, inizialmente proposta su Canale 5 e successivamente su Rete 4, era diventata uno spazio dedicato ai grandi temi internazionali, alle inchieste, ai reportage e alle vicende sociali. Capuozzo aveva continuato a collaborare con Mediaset anche negli anni successivi, firmando approfondimenti e speciali televisivi e curando per Tgcom24 la rubrica Mezzi Toni. Nel 2021 aveva realizzato Il sogno di una cosa, un reportage dedicato al centenario della nascita del Partito comunista italiano, mentre nel 2022 era tornato a Sarajevo per raccontare, a trent’anni dall’assedio, le ferite lasciate dalla guerra in Bosnia. Nel 2026 era tornato su Rete 4 con Giganti – I protagonisti della storia, un ciclo di appuntamenti dedicati a figure che hanno segnato la storia contemporanea.

I libri, la memoria delle guerre e l’impegno culturale

La carriera di Toni Capuozzo non si era limitata al giornalismo televisivo. Nel corso degli anni aveva pubblicato numerosi libri, dedicati soprattutto ai conflitti internazionali, alla memoria storica e alle esperienze vissute durante i suoi reportage. Tra le sue opere figurano Le guerre spiegate ai ragazzi, Il segreto dei marò, Piccole patrie, Balcania. L’ultima guerra europea e Giorni di guerra. Russia e Ucraina, il mondo a pezzi. La scrittura gli aveva permesso di approfondire vicende che spesso non potevano essere raccontate compiutamente nei tempi della televisione, tornando sulle storie delle persone incontrate durante la propria attività di inviato. Aveva inoltre partecipato a iniziative culturali e teatrali, tra cui lo spettacolo Tre uomini di parola, realizzato nel 2009 insieme a Mauro Corona e Luigi Maieron, i cui proventi erano stati destinati alla costruzione di una casa-alloggio per un centro grandi ustionati a Herat, in Afghanistan. Nell’aprile 2026 era stato nominato presidente del consiglio di amministrazione del Mittelfest, manifestazione culturale internazionale del Friuli Venezia Giulia.

L’annuncio del tumore il 23 ottobre e le ultime settimane

La notizia della morte arriva a meno di tre settimane dall’annuncio con cui Capuozzo aveva deciso di rendere pubblica la propria malattia. Il 23 ottobre 2026, attraverso un messaggio pubblicato su Facebook, il giornalista aveva spiegato di avere un tumore e di essere intenzionato ad affrontare le cure con il sostegno dei medici e delle persone a lui vicine. Una comunicazione personale, diffusa dopo una lunga carriera trascorsa a raccontare le vicende degli altri, nella quale aveva espresso anche il desiderio di tutelare la propria riservatezza. La notizia aveva suscitato numerosi messaggi di vicinanza e affetto, tra cui quello di Luca Zaia, che aveva pubblicamente manifestato la propria solidarietà al giornalista. Oggi, 12 novembre, è arrivata la notizia della sua scomparsa, inizialmente comunicata da Tgcom24 e successivamente confermata dal lancio dell’ANSA delle 16:43. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze del decesso.

Addio a Toni Capuozzo, una vita dedicata al racconto della storia

Con la morte di Toni Capuozzo si chiude una lunga pagina del giornalismo italiano. Dalla carta stampata alla televisione, dalle cronache dell’America Latina alle guerre che hanno segnato l’Europa e il Medio Oriente, il giornalista aveva attraversato oltre quarant’anni di storia internazionale raccontando avvenimenti spesso complessi e drammatici. Il suo nome rimarrà legato soprattutto ai reportage dai fronti di guerra e alla capacità di riportare al centro dell’informazione le conseguenze umane dei conflitti. Una carriera costruita attraverso numerose esperienze professionali, tra servizi televisivi, programmi di approfondimento, libri e iniziative culturali, che lo aveva reso una delle figure più conosciute del giornalismo italiano contemporaneo. Toni Capuozzo aveva 77 anni.