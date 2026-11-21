Profondo cordoglio per la morte di Gianni De Gennaro, ma anche una dura riflessione sul ruolo delle inchieste giudiziarie e della gogna mediatica. A intervenire sulla tragica scomparsa dell’ex capo della Polizia è il senatore della Lega Tilde Minasi, che in una nota esprime vicinanza alla famiglia e denuncia quello che definisce un meccanismo capace di compromettere la dignità e la reputazione delle persone prima ancora che venga accertata qualsiasi responsabilità. Il parlamentare ricorda De Gennaro come “un uomo che ha dedicato gran parte della propria vita al servizio delle istituzioni e alla sicurezza del Paese”. Allo stesso tempo, esprime “indignazione per il clima che, a suo giudizio, si sarebbe creato attorno alla sua figura in seguito alle recenti vicende giudiziarie”.

Il cordoglio di Tilde Minasi per la morte di Gianni De Gennaro

La senatrice apre il proprio intervento con un messaggio di vicinanza ai familiari dell’ex capo della Polizia, sottolineandone il lungo impegno nelle istituzioni italiane. “Esprimo il mio più profondo cordoglio e la mia sincera vicinanza alla famiglia di Gianni De Gennaro in questo momento di incommensurabile dolore. Con la sua tragica scomparsa, l’Italia perde un uomo delle istituzioni, un grandissimo servitore dello Stato che ha dedicato gran parte della sua vita alla sicurezza e al servizio del nostro Paese.” Con queste parole, Tilde Minasi rende omaggio alla figura di De Gennaro, ricordandone il ruolo al servizio dello Stato e manifestando la propria partecipazione al dolore della famiglia.

Minasi contro la gogna mediatica: “il tritacarne distrugge dignità e reputazione”

La parte più critica dell’intervento riguarda il rapporto tra indagini giudiziarie, informazione e tutela della reputazione personale. Secondo la senatrice, le recenti inchieste che hanno coinvolto De Gennaro avrebbero alimentato un clima di delegittimazione nei suoi confronti. Minasi parla di una “spietata macchina del fango” e richiama il rischio che l’esposizione mediatica delle vicende giudiziarie possa avere conseguenze profonde sulla vita delle persone coinvolte. “Di fronte a questa tragedia – prosegue Minasi– non posso tuttavia nascondere un profondo senso di sdegno e di sgomento. Le recenti inchieste giudiziarie hanno innescato una spietata macchina del fango, gettando ombre e fango su una figura di così alto profilo istituzionale. Questo epilogo drammatico ci pone purtroppo di fronte a una realtà dolorosa, ricordandoci che non è la prima volta che una feroce gogna mediatica spinge le persone verso un baratro senza ritorno. Il tritacarne mediatico, spesso alimentato prima ancora di qualsiasi accertamento definitivo, distrugge la dignità, la reputazione e, in casi estremi come questo, la vita stessa delle persone.”

Presunzione di innocenza e rispetto delle garanzie: l’appello della senatrice della Lega

Nel suo intervento, Tilde Minasi invita infine a una riflessione più ampia sul funzionamento della giustizia e sul rispetto dei diritti fondamentali delle persone coinvolte nelle indagini. Al centro del suo appello c’è il principio costituzionale della presunzione di innocenza, che impone di non considerare colpevole una persona prima di una condanna definitiva. Il senatore richiama inoltre la necessità di tutelare la dignità umana ed evitare che il dibattito pubblico si trasformi in una forma di giudizio anticipato rispetto alle decisioni dei tribunali. “Oggi più che mai – conclude Minasi – è necessario un momento di grande e profonda riflessione per la storia e la civiltà giuridica del nostro Paese. Dobbiamo interrogarci su quale direzione stiamo prendendo e impegnarci affinché certi oltraggi alla dignità umana e al principio costituzionale della presunzione di innocenza non si ripetano mai più. La giustizia ha il dovere di fare il suo corso nelle aule dei tribunali, nel rispetto delle garanzie, e mai più sulle prime pagine dei giornali”.