È morto Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia e figura di primo piano delle istituzioni italiane, originario di Reggio Calabria. Aveva 78 anni. Secondo quanto riferito da fonti qualificate, De Gennaro si è tolto la vita nella sua casa di campagna in Toscana. La notizia è stata diffusa nella mattinata di oggi, sabato 21 novembre 2026. L’ex capo della Polizia si sarebbe recato da solo nella propria abitazione di campagna. I familiari, preoccupati perché non riuscivano a mettersi in contatto con lui, avrebbero avvisato la Polizia. De Gennaro è stato trovato senza vita questa mattina.

L’inchiesta di Caltanissetta sulla strage di via D’Amelio

La morte arriva a pochi giorni dalla notizia del coinvolgimento di Gianni De Gennaro nell’inchiesta della Procura di Caltanissetta sui presunti depistaggi relativi alla strage di via D’Amelio e alla scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino. L’ex capo della Polizia risultava indagato per depistaggio. Secondo diverse fonti ci sarebbe stato un forte turbamento legato alla vicenda giudiziaria, ma non risultano al momento elementi sufficienti per stabilire con certezza le ragioni del gesto.

Chi era Gianni De Gennaro, da Reggio Calabria ai vertici dello Stato

Nato a Reggio Calabria il 14 agosto 1948, De Gennaro aveva costruito una lunga carriera nelle istituzioni. Entrato in Polizia nel 1973, aveva ricoperto incarichi di vertice nella lotta alla criminalità organizzata, fino alla guida della Direzione investigativa antimafia. Dal 2000 al 2007 era stato capo della Polizia, per poi assumere importanti responsabilità nel settore della sicurezza e dell’intelligence, oltre alla presidenza di Leonardo. Era stato anche nominato presidente di Eurolink, il general contractor del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina.