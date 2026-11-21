Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso il proprio cordoglio per la morte di Gianni De Gennaro, già capo della Polizia, attraverso una telefonata al fratello Andrea De Gennaro, Comandante generale della Guardia di Finanza. Secondo quanto si apprende, il Capo dello Stato ha contattato personalmente Andrea De Gennaro per manifestare la propria vicinanza in seguito alla scomparsa del fratello. La telefonata del Presidente Mattarella rappresenta un gesto di cordoglio nei confronti della famiglia De Gennaro, colpita dalla morte dell’ex capo della Polizia. Il messaggio di vicinanza del Quirinale si aggiunge così alle espressioni di cordoglio per la scomparsa di Gianni De Gennaro.