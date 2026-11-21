La morte improvvisa di Gianni De Gennaro suscita profondo dolore anche tra i protagonisti del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. A esprimere il proprio cordoglio è Pietro Ciucci, amministratore delegato della Stretto di Messina Spa, che sottolinea la gravità della perdita per il Paese e per la realizzazione dell’infrastruttura. “Sono scioccato per la morte improvvisa di Gianni De Gennaro, un gesto che fa riflettere sull’amarezza e sulla delusione che deve aver provato nei suoi ultimi giorni. La sua scomparsa è una grave perdita per il nostro Paese e per il progetto del ponte sullo Stretto di Messina”, dichiara Pietro Ciucci.

Il ruolo di Gianni De Gennaro nel progetto del Ponte sullo Stretto

Gianni De Gennaro, già capo della Polizia, era stato nominato presidente di Eurolink nel luglio 2023 nell’ambito del progetto per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Un incarico che lo aveva legato direttamente al progetto infrastrutturale e che rende particolarmente significativo il messaggio di cordoglio espresso dall’amministratore delegato della Stretto di Messina Spa. Nelle parole di Ciucci emerge il dolore per una scomparsa che viene definita una grave perdita non soltanto per il Paese, ma anche per il progetto del Ponte sullo Stretto, al quale De Gennaro aveva contribuito attraverso il proprio ruolo alla guida di Eurolink.