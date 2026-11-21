Profondo cordoglio per la morte di Gianni De Gennaro arriva anche da Enzo Bianco, ministro dell’Interno dal 1999 al 2001, che ricorda l’ex capo della Polizia come un uomo di grande preparazione, coraggio e straordinarie qualità professionali. L’ex ministro si dice “sinceramente sconvolto” per la tragica scomparsa e invita il mondo politico a rendere omaggio alla sua figura, evitando polemiche, sospetti e ricostruzioni sulle circostanze della morte. “Gianni De Gennaro è stato un grande servitore della Repubblica, un uomo di alta levatura e preparazione, intelligente e coraggioso. È grazie a queste sue doti, nei numerosi e delicati incarichi affidatigli da governi di ogni orientamento, che la Repubblica ha avuto garanzie di sicurezza e prevenzione di minacce, interne e internazionali, anche gravissime”, afferma Enzo Bianco, sottolineando il contributo dato da De Gennaro alle istituzioni italiane.

Enzo Bianco ricorda la nomina di Gianni De Gennaro a capo della Polizia

Nel suo messaggio, l’ex ministro ripercorre anche il rapporto professionale che lo ha legato a Gianni De Gennaro, ricordando di averlo nominato capo della Polizia durante il proprio mandato alla guida del Ministero dell’Interno. “Da ministro dell’Interno – ricorda Bianco – ho avuto il piacere e l’onore di nominarlo capo della polizia e di apprezzarne, anche dopo i miei anni al Viminale, le qualità professionali e umane”. Un ricordo che mette in evidenza la stima maturata nei confronti di De Gennaro durante gli anni di collaborazione istituzionale e mantenuta anche successivamente all’esperienza ministeriale di Bianco.

L’appello di Bianco alla politica: rispetto per De Gennaro e per la sua famiglia

L’ex ministro dell’Interno rivolge infine un appello al mondo politico, chiedendo che la scomparsa di Gianni De Gennaro venga affrontata con rispetto per la persona e per il dolore dei familiari e dei collaboratori. “E’ il giorno del rispetto per l’uomo e per il dolore dei suoi familiari e collaboratori, non quello delle dietrologie, dei sospetti e delle accuse. Mi auguro che la politica sia per una volta concorde nel rendere a questo grande servitore dello Stato l’omaggio che merita”, conclude Bianco.