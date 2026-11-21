È stata disposta l’autopsia sul corpo di Gianni De Gennaro, l’ex capo della Polizia trovato morto nella sua abitazione di campagna. L’esame sarà effettuato presso l’obitorio dell’ospedale di Grosseto, dove la salma sarà trasferita. Al momento, il corpo di De Gennaro si trova ancora all’interno della casa in cui è stato rinvenuto, mentre proseguono gli accertamenti degli investigatori. Il trasferimento della salma all’obitorio dell’ospedale di Grosseto consentirà di procedere con l’esame autoptico disposto sulla morte dell’ex capo della Polizia. L’autopsia rappresenta un ulteriore passaggio negli accertamenti in corso, finalizzati a chiarire le circostanze del decesso.

Proseguono le verifiche nell’abitazione di campagna

Parallelamente, continuano le attività degli investigatori nell’abitazione di campagna dove è stato trovato il corpo di Gianni De Gennaro. La salma non è stata ancora trasferita e rimane nella casa in attesa delle successive operazioni. Gli accertamenti proseguono dunque sia sul luogo del ritrovamento sia attraverso gli approfondimenti medico-legali previsti con l’autopsia a Grosseto. Al momento non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulla data dell’esame o sui suoi eventuali risultati.