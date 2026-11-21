La morte di Gianni De Gennaro richiama alla memoria di Antonio Di Pietro la vicenda di Raul Gardini, che si tolse la vita alla vigilia di un interrogatorio con l’allora magistrato. Intervenendo a Rai News24, Di Pietro ha commentato la scomparsa di De Gennaro, esprimendo “innanzitutto rispetto e vicinanza alla famiglia”. L’ex magistrato ha spiegato di aver “conosciuto De Gennaro esclusivamente sul piano professionale, senza aver mai instaurato con lui un rapporto di confidenza”.

Le parole di Antonio Di Pietro sulla morte di Gianni De Gennaro

“Ho conosciuto De Gennaro solo professionalmente, mai avuto rapporto di confidenza con lui. Ora innanzitutto un gesto di rispetto e vicinanza alla famiglia, è stato un servitore dello Stato, tante cose ha fatto per lo Stato…Non sappiamo però la sua versione su questi ultimi avvenimenti, e la vicenda mi ricorda quella di Gardini che si suicidò alla vigilia dell’interrogatorio con me”, ha osservato Antonio Di Pietro durante il suo intervento a Rai News24.