“Avrete letto quello che è accaduto a Gianni De Gennaro. Lo conoscevo, conosco suo fratello, e in questo momento il mio pensiero va innanzitutto alla sua famiglia. Dobbiamo dirlo con chiarezza: basta ai processi sommari sui giornali, perché non tutti hanno la forza di sopportare la pressione mediatica quando si viene accusati di cose immonde. Noi questo lo sappiamo, sappiamo quanto il nostro presidente Berlusconi abbia sofferto e quanta forza abbia avuto per sopportare anni di calunnie e mistificazioni”. Così il senatore di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, intervenendo al Congresso regionale degli azzurri in Piemonte.